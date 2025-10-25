Ωρωπός: Άγρια επίθεση σε κομμωτήριο γεμάτο κόσμο – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή επίθεση ο 28χρονος ιδιοκτήτης
Τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο κομμωτήριο στη Σκάλα Ωρωπού και επιτέθηκαν με ρόπαλα και σφυριά στον 28χρονο ιδιοκτήτη
Μαφιόζικη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε γνωστό κομμωτήριο στο κέντρο της Σκάλας Ωρωπού με τον 28χρονο ιδιοκτήτη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα ΙΧ σταμάτησε στη μέση του δρόμου στην οδό Μαρμαρά, κατέβηκαν 4 άτομα φορώντος κουκούλες, μπήκαν στο κομμωτήριο και επιτέθηκαν με ρόπαλα και σφυριά στον 28χρονο ιδιοκτήτη.
Σκηνές πανικού
Εκείνη την ώρα υπήρχαν πελάτες στο κομμωτήριο και επικράτησε πανικός. Οι δράστες ξυλοκόπησαν άγρια τον 28χρονο ενώ προκάλεσαν ζημιές και στο κατάστημα.
Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν σοκαριστικές, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Οι τέσσερις άνδρες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους τον νεαρό βαριά τραυματισμένο.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν το σημείο.
Ο 28χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στην Αθήνα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
