Αλεξία Μουστάκα: «Ο πατέρας μου ήταν άρρωστος και δεν μου το είχε πει, μου ήρθε καταπρακιά»

Η Αλεξία Μουστάκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός με μεγάλη συγκίνηση περιέγραψε πώς βίωσε την απώλεια των γονιών της, του Σωτήρη Μουστάκα και της Μαρίας Μπανέλου. Ο Σωτήρης Μουστάκας που τα τελευταία χρόνια της ζωής του έδινε μάχη με τον καρκίνο πέθανε στα 66 του χρόνια το 2007.

Αλεξία Μουστάκα: «Το έμαθα στο νοσοκομείο μόλις μπήκε»

«Ο θάνατος των γονιών μου ήταν ότι πιο δύσκολο πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πολύ κοντινό και ήταν πολύ γρήγορο και απότομο αυτό του πατέρα μου. Που εγώ δεν γνώριζα την κατάσταση του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν μου είχε πει, τότε πρέπει να ήμουν 33 χρονών».

«Δεν μου το είχε πει για να με προστατέψει, που εν των μεταξύ έκανε τελείως το αντίθετο. Γιατί μετά μου ήρθε κατραπακιά. Το έμαθα στο νοσοκομείο μόλις μπήκε. Ήξερα ότι ήταν άρρωστος αλλά το πόσο σοβαρά ήταν δεν το ήξερα, δεν μου το είχε πει. Φυσικά θα ήθελα να το ξέρω για να προετοιμαστώ. Πλέον κατανοώ την δικαιολογία περί προστασίας αλλά είναι λάθος, μεγάλο».