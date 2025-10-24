«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Ο Ολιβιέ Λετάνγκ, πρόεδρος της Λιλ, κατέβηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη φυσούνα και καθώς η διαιτητική ομάδα του Νταμπάνοβιτς κατευθυνόταν προς τ’ αποδυτήρια, ο παράγοντας του είπε πως έχει επικοινωνήσει με τον Τσέφεριν, έξαλλος όπως ήταν με τη διαιτησία του Μαυροβούνιου.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης των «λιλουά» κατέβηκε στον διάδρομο που οδηγούσε στην έξοδο του γηπέδου για να επιπλήξει τον διαιτητή του αγώνα, τον Μαυροβούνιο ρέφερι, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, για ένα πέναλτι που δεν καταλόγισε υπέρ της ομάδας, λίγο πριν το ημίχρονο.

🗣️ Le coup de pression d’Olivier Létang aux arbitres de LOSC-PAOK, à la pause. Le président lillois leur fait comprendre qu’il a contacté le président de l’UEFA Aleksander Čeferin pendant le match.https://t.co/EdHD6L39r1 pic.twitter.com/1EtROQoF0x — RMC Sport (@RMCsport) October 23, 2025

«Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσεφέριν (τον πρόεδρο της UEFA). Αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο», είπε στον διαιτητή. Πριν προσθέσει, σε πλάνο που κατέγραψε το Canal +: «Πού είναι ο παρατηρητής;».

Ο πρόεδρος των «λινουά» ήθελε έτσι να εκφράσει για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του, λίγες μόλις ημέρες αφότου η γαλλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον είχε τιμωρήσει με μία αγωνιστική αποκλεισμό, εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεών του… κατά της διαιτησίας.

Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ στη φυσούνα

Μετά την ήττα της Λιλ από τη Λιόν (1-0), ο Λετάνγκ είχε δηλώσει στο μικρόφωνο του beIN Sports:

«Έχουμε ένα πραγματικό, βαθύ πρόβλημα με τη διαιτησία στη Γαλλία. Δεν γίνεται να έχουμε βραδιές σαν τη σημερινή, είναι αδύνατον. Και δεν θέλω να μιλήσω μόνο για εμάς — κάθε Σαββατοκύριακο, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει διάλογος, καμία αντίθετη άποψη».