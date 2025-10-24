Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με ανακοίνωση του, «εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και τη βαθιά ανησυχία του για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του εκτεταμένου προβλήματος της ξήρανσης του ελατοδάσους στον ορεινό όγκο του Δήμου, με αποτέλεσμα, την επικείμενη ολική καταστροφή του, την απώλεια βιοποικιλότητας, την διάβρωση του εδάφους, την αύξηση του κινδύνου των πυρκαγιών λόγω της συσσώρευσης ξερών δέντρων, τον οικονομικό μαρασμό της περιοχής λόγω της επίδρασης στον ορεινό τουρισμό και τα διάφορα προϊόντα που έχουν βάση το δάσος και γενικότερα την ολική καταστροφή του εν λόγω οικοσυστήματος.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προτείνει:

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει κεντρικές κατευθυντήριες οδηγίες, προκειμένου, τα κατά τόπους αρμόδια Δασαρχεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες διάσωσης και συντήρησης.

2. Να ενισχυθούν τα εμπλεκόμενα Δασαρχεία με επαρκή προσωπικό, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα τα μέτρα – δράσεις προστασίας.

3. Να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου, να υλοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική επίλυση του θέματος, και συγκεκριμένα:

Διεύρυνση και αναβάθμιση του προγράμματος “Antinero” σε όλες τις πληγείσες περιοχές που να περιλαμβάνει μέτρα εξυγίανσης υλοτόμησης, μεταφοράς και διάθεσης της βιομάζας.

Ανάπτυξη και συντήρηση του οδικού δασικού δικτύου.

Ανάπτυξη φυτωρίων και μεταφύτευσης δενδρυλλίων ελάτης.

Απαγόρευση υλοτόμησης και διάθεσης υγιών ελάτων στις πληγείσες περιοχές.

Προστασία και παρακολούθηση των υδάτινων πόρων, προς αποφυγή λειψυδρίας από την παρουσία του φαινόμενου.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών και διενέργεια σχετικών κοινών ημερίδων με τους συναρμόδιους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

4. Την κήρυξη των πληττόμενων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να υπάρξει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

5. Λήψη έκτακτων μέτρων πυροπροστασίας δασών και προστασία οικισμών με άμεσες παρεμβάσεις.

6. Ένταξη των περιοχών στο πρόγραμμα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών».

*φωτογραφία αρχείου