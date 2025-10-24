Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

Οι Bon Jovi ξεκινούν την περιοδεία τους «Forever» για την προώθηση του ομώνυμου άλμπουμ τους – γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή τους στις live συναυλίες μετά την εγχείρηση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή Jon Bon Jovi, η οποία τους κράτησε μακριά από την σκηνή για τρία χρόνια.

Η δυσκολία που αντιμετώπισε τόσο ο ίδιος ο τραγουδιστής όσο και το συγκρότημα καταγράφηκε πέρυσι στην σειρά ντοκιμαντέρ «Thank You, Good Night: The Bon Jovi Story».

«Μπορώ να στέκομαι στο ΕΜΕΙΣ των συναυλιών μας»

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας και χαρά που η μπάντα μπορεί να είναι ξανά μαζί», δήλωσε ο τραγουδιστής σε ανακοίνωσή του.

«Είμαι τυχερός που μπορώ να φωτίζω το κοινό κάθε βράδυ και να στέκομαι στο φως τους για μια υπέροχη συλλογική εμπειρία — μπορώ να στέκομαι στο ΕΜΕΙΣ των συναυλιών μας», συμπλήρωσε.

Η περιοδεία θα δει το συγκρότημα να επιστρέφει στη σκηνή με τέσσερις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ξεκινώντας τον Ιούλιο, πριν κατευθυνθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Αν και η ανακοίνωση της περιοδείας σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επιστροφή τους στη σκηνή, τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει μερικές σποραδικές συναυλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συναυλίας στις 14 Ιουνίου στο Marathon Music Works στο Νάσβιλ.

Την Παρασκευή, το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει το Forever (Legendary Edition), το οποίο προσφέρει νέες εκδοχές των τραγουδιών του άλμπουμ με ένα all-star cast που περιλαμβάνει τους Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne και άλλους.

«Έχω μιλήσει εκτενώς για την ευγνωμοσύνη που νιώθω, αλλά θα το ξαναπώ: είμαι βαθιά ευγνώμων που οι οπαδοί και η αδελφότητα αυτής της μπάντας έδειξαν υπομονή και μου έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόμουν για να αναρρώσω και να προετοιμαστώ για την περιοδεία», δήλωσε ο Jon Bon Jovi.

«Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος!», κατέληξε.

Oι ημερομηνίες της περιοδείας των Bon Jovi

7 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, Madison Square Garden

9 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, Madison Square Garden

12 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, Madison Square Garden

14 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, Madison Square Garden

28 Αυγούστου – Εδιμβούργο, Σκωτία, Murrayfield Stadium

30 Αυγούστου – Δουβλίνο, Ιρλανδία, Croke Park

4 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Wembley Stadium

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone