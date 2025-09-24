«Είμαι ακόμα συντετριμένος»: Το ένα πράγμα που δεν έχει ξεπεράσει Τζον Μπον Τζόβι στην πορεία του με τους Bon Jovi

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του ’80, μια μουσικά περίεργη περίοδος στις ΗΠΑ, όπου κυριαρχεί το glam rock και αρκετή κιτς διάθεση. Μέσα σε αυτό το τοπίο, όπου το χτένισμα των μαλλιών μετράει περισσότερο από τη μουσική, κάνουν την εμφάνισή τους οι Bon Jovi.

Εμφανισιακά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα glam συγκροτήματα της εποχής, όπως και μουσικά. Ωστόσο, είναι από τα λίγα που κατάφεραν όχι απλά να επιβιώσουν στο πέρασμα του χρόνου, αλλά να προσαρμοστούν στις τάσεις της κάθε δεκαετίας – και να κυκλοφορούν συχνά πυκνά και κάποια σούπερ επιτυχία.

Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν, οι Bon Jovi είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατ. άλμπουμ, έχουν κερδίσει συνολικά 25 βραβεία (ανάμεσά τους κι ένα Grammy) και ο leader τους Τζον Μπον Τζόβι κατάφερε από rock icon να μεταμορφωθεί σε μια pop φιγούρα στο πέρασμα των χρόνων.

Θεωρητικά ο 63χρονος μουσικός πέτυχε όσα ήθελε, ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα στην καλλιτεχνική του πορεία που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει. Τον τρόπο με τον οποίο άφησε το συγκρότημα ο Ρίτσι Σαμπόρα – έστω κι αν έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε.

Κατά την διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας τους το 2013, ο επιτυχημένος κιθαρίστας και «δεξί χέρι» του Μπον Τζόβι στο συγκρότημα, αποφάσισε να τους αφήσει ώστε να επικεντρωθεί στο μεγάλωμα της κόρης του, που είχε με την πρώην σύζυγό του Χέδερ Λόκλιαρ.

«Ήταν τιμή μου που μπορούσα να τον αποκαλώ φίλο μου, όχι απλά επειδή είναι ένας ταλαντούχος κιθαρίστας και συνεργάτης, αλλά επειδή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο» είπε ο Μπον Τζόβι στο podcast Dumb Blonde.

«Η μεγαλύτερη στεναχώρια μου δεν ήταν το ότι έφυγε, αλλά ο τρόπος που το έκανε. Και έγινε ακόμα μεγαλύτερη επειδή του πήρε χρόνια να έρθει να μας συναντήσει ξανά, να βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο μαζί μας και να πει ‘συγγνώμη’» συμπλήρωσε.

Από το «διαζύγιο» του 2014 έως σήμερα τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει, ο Σαμπόρα και ο Μπον Τζόβι τα έχουν βρει, μάλιστα έπαιξαν δίπλα δίπλα στην είσοδο του συγκροτήματος στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame το 2018, ωστόσο ο διάσημος τραγουδιστής νιώθει ακόμα μια πικρία.

«Θέλεις να είσαι απλά ο Ρίτσι Σαμπόρα και όχι το μέλος των Bon Jovi; Εννοείται μπορείς. Αλλά κάντο με σωστό τρόπο» τόνισε.

Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει και ο γνωστός κιθαρίστας πριν από περίπου έναν χρόνο. Ο Ρίτσι Σαμπόρα είχε πει τότε πως «δεν μετανιώνω ότι έφυγα από το συγκρότημα, αλλά με τον τρόπο που το έκανα. Για αυτό και ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους».