Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά. Ωστόσο διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε. «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή.

H στυγερή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.