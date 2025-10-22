Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως ο 24χρονος που παραδόθηκε χθες στις Αρχές, φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, έγινε τσακωμός και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.