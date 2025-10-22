Περιστέρι: Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές καθώς πριν από περίπου 15 ημέρες ο 24χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 37χρονο.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Υπενθυμίζεται πως ο 24χρονος που παραδόθηκε χθες στις Αρχές, φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, έγινε τσακωμός και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου δύο εβδομάδες πριν το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.
- Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
- Αντώνης Σαμαράς για Διονύση Σαββόπουλο: «Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος»
- Βανς: Συναντήθηκε με τον Νετανιάχου – «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να ξεκλειδώσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ»
- Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
- Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
- Περιστέρι: Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις