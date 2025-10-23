Η περιοχή του Ρότερνταμ αναμένεται να πληγεί από σήμερα από ακραία καιρικά φαινόμενα, ένα σύστημα το οποίο έχει πάρει την ονομασία «Μπέντζαμιν». Οι ολλανδικές αρχές περιμένουν σφοδρές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για υψηλή επιφυλακή, γεγονός που σημαίνει πως το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεαστεί.

Ήδη, η ώρα έναρξης είχε μεταφερθεί στις 16:30 τοπική ώρα (17:30 Ελλάδας), προκειμένου να διεξαχθεί πριν αρχίσει η καταιγίδα. Όμως, οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν πως ούτε αυτό είναι αρκετό…

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο «Μπέντζαμιν» θα χτυπήσει πιο νωρίς απ’ ότι αναμενόταν αρχικά, ίσως και από το μεσημέρι. Οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να απαγορεύσουν την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζήτησαν από την UEFA την αναβολή του αγώνα στο Ντε Κάιπ, για να μην προκύψει κίνδυνους για τις ομάδες, τους εμπλεκόμενους και τους θεατές.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη με τους εκπροσώπους Φέγενορντ και Παναθηναϊκού, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και τοπικούς φορείς για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.