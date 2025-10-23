magazin
Σίγησαν τα synths: Πέθανε ο Dave Ball των Soft Cell, ο άνθρωπος πίσω από το «Tainted Love»
Music 23 Οκτωβρίου 2025 | 22:30

Σίγησαν τα synths: Πέθανε ο Dave Ball των Soft Cell, ο άνθρωπος πίσω από το «Tainted Love»

Ο συνθέτης και πρωτοπόρος της synth-pop έφυγε ήσυχα στα 66 του, αφήνοντας πίσω μια μουσική κληρονομιά που συνέδεσε το σκοτάδι της νύχτας με τη λάμψη της ποπ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Ο Dave Ball, ο ένας εκ των δύο μουσικών των Soft Cell, του ντουέτου που άλλαξε τη βρετανική ποπ με το σκοτεινό ηλεκτρονικό του ύφος και το εμβληματικό Tainted Love, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπροσώπων του, ο μουσικός «έφυγε ήσυχα στον ύπνο του, στο σπίτι του στο Λονδίνο». Δεν έχει ανακοινωθεί αιτία θανάτου.

Ο συνεργάτης και φίλος του Marc Almond έγραψε συγκινημένος: «Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Σε ευχαριστώ, Dave, που υπήρξες τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και για τη μουσική που μου χάρισες. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσένα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dave Ball (@daveballelectro)

«Tainted Love» – Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα

Η πρώτη εμφάνιση των Soft Cell στο Top of the Pops, στις 13 Αυγούστου 1981, θεωρείται μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της βρετανικής τηλεόρασης.

Ο Marc Almond, με eyeliner, κοσμήματα και ειρωνικό βλέμμα στην κάμερα, αμφισβήτησε ανοιχτά τα τηλεοπτικά στερεότυπα της εποχής, στέλνοντας το Tainted Love στην κορυφή των charts – και ταυτόχρονα στα τηλεφωνικά κέντρα του BBC, που «πήραν φωτιά» από παράπονα.

Πίσω του στεκόταν σχεδόν ακίνητος ο Dave Ball, μουστακαλής, σιωπηλός, με τα χέρια στα πλήκτρα. Ήταν εύκολο να τον αγνοήσει κανείς. Όμως, όπως έχει πει ο Almond, αυτό θα ήταν «τεράστιο λάθος».

«Ο Dave ήταν ψυχάρα – αν κάποιος μου έκανε επίθεση από το κοινό, πεταγόταν από τα synths και τον γρονθοκοπούσε», θυμόταν.

YouTube thumbnail

Από το Blackpool στην ηλεκτρονική επανάσταση

Μεγαλωμένος στο Blackpool, μια από τις εστίες του northern soul, ο Ball έφερε αυτό το πάθος στη μουσική των Soft Cell.

Ήταν εκείνος που πρότεινε τις διασκευές σε τραγούδια όπως Tainted Love, What και The Night, και που διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό «doink-doink» του συνθεσάιζερ στο Tainted Love – ένα σήμα-κατατεθέν του ήχου τους.

Η αγάπη του για τα κινηματογραφικά scores του John Barry έδωσε στα τραγούδια τους τη δραματική, μελαγχολική ένταση που κορυφώθηκε στο Say Hello, Wave Goodbye και στο Bedsitter.

Αν και πιο χαμηλών τόνων, ο Ball μοιραζόταν με τον Almond την ίδια επιθυμία: να κάνουν ποπ που προκαλεί και ξυπνά. Οι επιρροές του έτειναν περισσότερο προς το σκοτεινό πειραματικό σύμπαν των Suicide και Throbbing Gristle παρά στη «γυαλισμένη» synth-pop.

YouTube thumbnail

Το τίμημα της πρόκλησης

Το video του «Sex Dwarf» προκάλεσε σάλο στον βρετανικό Τύπο, ενώ το Non-Stop Erotic Cabaret (1981) μιλούσε ανοιχτά για σεξουαλικότητα και αποξένωση.

Η ίδια προκλητικότητα, ωστόσο, αποξένωσε σταδιακά το mainstream κοινό. Τα επόμενα singles, όπως Where the Heart Is και Numbers, θεωρήθηκαν «υπερβολικά τολμηρά», ενώ το τρίτο άλμπουμ, This Last Night in Sodom (1984), ηχογραφημένο σε mono, ήταν συνειδητά ωμό και βιομηχανικό.

Στο Mr Self Destruct ο Ball άφησε ελεύθερη την αγάπη του για τον industrial ήχο, ενώ στο βίντεο του Soul Inside οι Soft Cell έσπαγαν τα χρυσά τους δισκία — λίγο μετά διαλύθηκαν.

YouTube thumbnail

Από την avant-garde στα club

Το σόλο άλμπουμ του Ball, In Strict Tempo (1983), κινήθηκε ανάμεσα στην ηλεκτρονική, την κλασική και την industrial μουσική, με συμμετοχές των Genesis P-Orridge και Gavin Friday.

Συνέχισε ως παραγωγός και remixer, επιστρέφοντας στον P-Orridge για τα ψευδο–acid-house projects των Psychic TV.

Στην πραγματικότητα, ο Ball είχε προβλέψει το μέλλον: το Memorabilia (1981) περιείχε όλα τα στοιχεία που θα καθόριζαν την acid house, ενώ το Non Stop Ecstatic Dancing (1982) μιλούσε έμμεσα για την κουλτούρα του ecstasy πριν καν αυτή γίνει γνωστή.

YouTube thumbnail

Η επιτυχία των The Grid και η επιστροφή

Το 1989 δημιούργησε μαζί με τον Richard Norris το ντουέτο The Grid, που συνδύασε house ρυθμούς με ψυχεδελική αισθητική. Το 1994 το Swamp Thing, ένα dance κομμάτι με μπάντζο, έγινε διεθνές hit, ενώ παρήγαγαν και το Your Loving Arms της Billie Ray Martin.

Οι Grid συνεργάστηκαν με τον Timothy Leary, τον Sun Ra, τον Andy MacKay των Roxy Music και τον Robert Fripp, με τον οποίο κυκλοφόρησαν άλμπουμ το 2021.

Από τις αρχές των 2000s ο Ball επανενώθηκε με τον Almond. Το Cruelty Without Beauty (2002) και η συναυλία-«αποχαιρετισμός» του 2018 στο O2 Arena αναβίωσαν τη μαγεία των Soft Cell, οδηγώντας στο άλμπουμ Happiness Not Included (2022).

YouTube thumbnail

Η κληρονομιά ενός «σιωπηλού πρωτοπόρου»

Οι Soft Cell υπήρξαν οι πρώτοι που συνδύασαν συναισθηματικά φωνητικά με παγωμένα ηλεκτρονικά beats, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών.

Ο Andy Bell των Erasure έχει δηλώσει: «Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτούς».

Το intro του Tainted Love έχει δανειστεί η Rihanna, η Pink και ο Flo Rida, ενώ ο Trent Reznor των Nine Inch Nails εμπνεύστηκε από τους Soft Cell για το δικό του Mr Self Destruct.

Ανάμεσα στη Rihanna και τους Nine Inch Nails, ο Dave Ball υπήρξε ο αόρατος κρίκος που ένωνε την ποπ με την πρωτοπορία.

Ή, όπως έλεγε ο ίδιος, «απλώς παραμόνευα στο παρασκήνιο» — κάτι που ο Marc Almond διόρθωσε με τη φράση: «Οι Soft Cell ήταν περισσότερο ο Dave παρά εγώ».

*Mε στοιχεία από: The Guardian

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC
Στη Νότια Κορέα 23.10.25

Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ημερομηνία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου
«Ηλίθιος πολιτικός ελιγμός» 23.10.25

Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Το νομοσχέδιο για τη Δυτική Όχθη προχωρά για επεξεργασία. Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή του, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν καταστρέψει την εκεχειρία, χάνει την αμερικανική στήριξη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη
Βόρεια Ιρλανδία 23.10.25

«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη

Ένας μοναδικός στρατιώτης προσήχθη σε δίκη για τη σφαγή των άοπλων Καθολικών Ιρλανδών διαδηλωτών στις 30 Ιανουαρίου 1972. Το δικαστήριο στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, 53 χρόνια μετά, τον απάλλαξε.

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

