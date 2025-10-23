view
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 23 Οκτωβρίου 2025 | 13:03
Eνσωμάτωση

Ρωσία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί - Οι αρχές στη Ρωσία αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν αγνοούμενοι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ στη Ρωσία, περίπου 1.600 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS αναφέρει ότι από την έκρηξη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί άλλοι 18 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους. Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αρχικά οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι νεκροί ήταν εννιά, ενώ ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 12.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει προς το παρόν εξακριβωθεί, ενώ οι ρωσικές αρχές λένε ότι οι πληροφορίες για ουκρανικό drone δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους της πόλης ή τις πολιτικές εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης κήρυξε την 24η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικού πένθους και δήλωσε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα έχουν τη στήριξη του κράτους.

Βίντεο από την έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα επίθεσης του Κιέβου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Τράπεζες
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream view
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25 Upd: 10:57

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23.10.25

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε
Στραβοπάτημα 23.10.25

Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε

Η pop star Ριάνα, εκτός από την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, φημίζεται και για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη Louis Vuitton, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια
Δημοτικές εγκαταστάσεις 23.10.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια

Έγκριση χρηματοδότησης 13,5 εκατ.€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας.

Σύνταξη
Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος για την ενασχόληση της ΕΕ με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο