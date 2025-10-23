Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους πέντε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας (φωτογραφία από Astra/Telegram, επάνω, που φέρεται να δείχνει έκρηξη στη ρωσική βιομηχανική εγκατάσταση).

Ρωσικές πηγές λένε ότι οι εκρήξεις δεν σχετίζονται με την Ουκρανία, η οποία ισχυρίζεται το αντίθετο

Meanwhile in 🇷🇺 Kopeysk: pic.twitter.com/4Xcdy9q2Pb — Pierre Davide Borrelli (@PierreDavideB) October 22, 2025

Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.

Ο κ. Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

🔥 An explosion occurred at a factory in the city of Kopeysk, Chelyabinsk Region, after UAV attack. pic.twitter.com/uJOSQn6gdV — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2025

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

CCTV camera shows that at least one explosion occurred in the area of the «Plastmass» plant in Kopeysk. The plant specializes in the production of artillery ammunition and other ordnance. CCTV location: 55.1166667, 61.6127778 «Plastmass» plant location: 55.1266667, 61.5741667… https://t.co/K3YPRbMfIu pic.twitter.com/ikYmWfHRIb — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 22, 2025

Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τακτικά πλήγματα

O ουκρανικός στρατός χτυπά τακτικά στρατιωτικές υποδομές εντός κατεχόμενων από τις ρωσικές δυνάμεις εδαφών και βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη μαχητική ισχύ της καθώς συνεχίζει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

💥Explosions reported near #Chelyabinsk: unknown drones attacked a military factory Footage of explosions in Chelyabinsk is circulating online. Russian channels report an alleged drone #attack on the “Plastmas” military factory in #Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk. Thick smoke… https://t.co/DnrDqJZBMM pic.twitter.com/lK7Bi4Oeil — News.Az (@news_az) October 22, 2025

Τη νύχτα της 22ας Οκτωβρίου, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στη Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν, σύμφωνα με πηγή των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας, την οποία επικαλούνται μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν «μαζική αεροπορική επίθεση» στις ρωσικές περιφέρειες Μπριάνσκ και Ροστόφ τη νύχτα της 21ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με ισχυρισμούς των τοπικών αρχών, τραυματίζοντας δύο άτομα και προκαλώντας περιορισμένες ζημιές.