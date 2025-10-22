Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο στο Αννόβερο. Οι αναφορές της Αστυνομίας κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, με την κατάστασή τους μέχρι τώρα να παραμένει ασαφής. Την ίδια ώρα, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Γύρω στις 6:20 μ.μ. τοπική ώρα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στους δρόμους της πρωτεύουσας της Κάτω Σαξονίας. Δύο ομάδες συγκρούστηκαν, όπως ενημέρωσε η αστυνομία στο NIUS μέσω τηλεφώνου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και άμεσης επέμβασης βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος.

Η Vahrenwalder Straße είναι μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες του Ανόβερου, αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετή ώρα. Ο δράστης συνελήφθη σε κοντινή απόσταση. Το κίνητρο του εγκλήματος δεν είναι ακόμα σαφές. Πρόσθετο προσωπικό βρίσκεται καθ’ οδόν.

Fundstück:

Nachrichten aus der geilsten Provinzlandeshauptstadt Deutschlands: Polizeieinsatz in Hannover: Schießerei an der Vahrenwalder Straße https://t.co/ql0BIzZHey via @HAZ #Hannover — Klaus Hagemann 🇪🇺 🇩🇪 🇺🇦 (@KlausHagemann1) October 22, 2025

Βγήκαν τα όπλα στο Αννόβερο

Στην οδό Vahrenwalder του Αννόβερου, σημειώθηκε αντιπαράθεση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα. Η φύση της διαμάχης δεν είναι ακόμη σαφής.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά η έκταση των τραυματισμών παραμένει ασαφής προς το παρόν, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα haz.de. Oι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο δράστη στην περιοχή, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

❗Großer Polizeieinsatz❗ Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz im Bereich der #VahrenwalderStraße. Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig.

Unsere Kollegen sind mit starken Kräften vor Ort. Fahndungsmaßnahmen laufen. Wir halten Sie auf unseren Kanälen und unter dem #H2210 auf… pic.twitter.com/Bbwl3bSB4i — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 22, 2025

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται επίσης στον τόπο του συμβάντος για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Η αστυνομία του Αννόβερου κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν κινούνται στην περιοχή. Η αστυνομία κάνει λόγο για αρκετούς πυροβολισμούς, ενώ οι ερευνητές δεν έδωσαν αρχικά πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων.