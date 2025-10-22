newspaper
Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Αυτοδιοίκηση 22 Οκτωβρίου 2025

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

Τον δικό της μήνυμα έστειλε η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σήμερα 22 Οκτωβρίου 2025, έστειλε το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Διονύση Σαββαόπουλο αναφέροντας:

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο που με το έργο του σφράγισε τη σύγχρονη πολιτιστική πορεία της χώρας μας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας σπουδαίος τραγουδοποιός∙ υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν και που, μέσα από τη μουσική του, έβρισκε ελπίδα και προσανατολισμό.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποτίει φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που αγάπησε τον τόπο του, που τίμησε την ιστορία και τη γλώσσα μας, και που στάθηκε πάντα κοντά στους ανθρώπους, με σεμνότητα και ευαισθησία.

Εκ μέρους όλων των Δημάρχων της χώρας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, φωτίζοντας τις γενιές που έρχονται με την αλήθεια, την ευαισθησία και την ελευθερία που χαρακτήριζαν το έργο του.

Αιωνία του η μνήμη».

*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ

Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
Η απόφαση 20.10.25

«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου

Οικονομική ενίσχυση προς τους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες στεγαστικές δαπάνες. Η απόφαση προβλέπει μηνιαία παροχή 100 ευρώ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Σύνταξη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

