Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σήμερα 22 Οκτωβρίου 2025, έστειλε το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Διονύση Σαββαόπουλο αναφέροντας:

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο που με το έργο του σφράγισε τη σύγχρονη πολιτιστική πορεία της χώρας μας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας σπουδαίος τραγουδοποιός∙ υπήρξε η φωνή μιας Ελλάδας που αναζητούσε τον εαυτό της, που πονούσε, που ονειρευόταν και που, μέσα από τη μουσική του, έβρισκε ελπίδα και προσανατολισμό.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αποτίει φόρο τιμής σε έναν δημιουργό που αγάπησε τον τόπο του, που τίμησε την ιστορία και τη γλώσσα μας, και που στάθηκε πάντα κοντά στους ανθρώπους, με σεμνότητα και ευαισθησία.

Εκ μέρους όλων των Δημάρχων της χώρας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου θα παραμείνει ζωντανή, φωτίζοντας τις γενιές που έρχονται με την αλήθεια, την ευαισθησία και την ελευθερία που χαρακτήριζαν το έργο του.

Αιωνία του η μνήμη».

*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ