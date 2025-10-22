magazin
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
22 Οκτωβρίου 2025 | 12:11

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν 16 Νοεμβρίου του 2019 όταν στο T-Mobile Arena του Λας Βέγκας οι Fleetwood Mac έδιναν μια εντυπωσιακή συναυλία μπροστά σε 16.000 ανθρώπους. Αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που τα μέλη της λονδρέζικης μπάντας θα βρίσκονταν μαζί πάνω στη σκηνή.

Τι κι αν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είχαν ενώσει ουκ ολίγες φορές τις δυνάμεις τους, για περιοδείες; Ήταν γνωστό ότι οι σχέσεις ανάμεσά τους δεν ήταν και οι καλύτερες. Ενώ ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 έκανε τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fleetwood Mac (@fleetwooddmac)

Ωστόσο, στην εποχή που οι δισκογραφικές και οι διοργανώτριες εταιρείες ρίχνουν εκατομμύρια στα reunion, οι Fleetwood Mac έχουν αρχίσει να σκέφτονται μια νέα επανένωση. Με πρώτο και καλύτερο τον Μικ Φλίτγουντ.

Σύμφωνα με τα μουσικά ρεπορτάζ, ο ντράμερ και συνιδρυτής του συγκροτήματος έχει κάτσει στο τραπέζι με την Warner Records προκειμένου να σχεδιάσουν το reunion.

Την είδηση επιβεβαίωσε και μια πηγή κοντά στον Μικ Φλίτγουντ, ο οποίος μιλώντας στη The Sun είπε πως «υπάρχει η ελπίδα πως θα τα βρουν μεταξύ τους και θα κυκλοφορήσει επιτέλους ένα ντοκιμαντέρ για το πώς όλο αυτό το χάος στο στούντιο κατάφερε να ‘γεννήσει’ αυτή τη μουσική μαγεία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ★60s/70s/80s★ (@70sdesperado)

Μάλιστα, τόνισε πως εκτός από το ντοκιμαντέρ, ο στόχος είναι να μια μεγάλη περιοδεία που θα φέρει ξανά πάνω στη σκηνή τα μέλη των Fleetwood Mac. Βέβαια, το θέμα είναι αν θα καταφέρουν να τα βρουν η Στίβι Νικς και ο Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ.

Οι δυο τους πέρα από τη συνεργασία τους στο συγκρότημα, ήταν και ζευγάρι για περίπου δύο χρόνια. Ο χωρισμός τους προκάλεσε αναταραχή στους Fleetwood Mac, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Νικς ξεκίνησε ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Μικ Φλίτγουντ.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Στίβι Νικς και τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ να βρίσκονται σε καλό σημείο, καθώς οι δύο τους έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν – έστω και μέσω των social media.

Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
21.10.25

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
21.10.25

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή Για το Ξύπνημα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?
English edition 22.10.25

Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?

As visitor numbers soar and infrastructure strains, the Bank of Greece warns that the country’s islands must shift from growth to sustainability — with €35 billion in new investments to keep paradise afloat

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
