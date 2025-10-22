Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Ήταν 16 Νοεμβρίου του 2019 όταν στο T-Mobile Arena του Λας Βέγκας οι Fleetwood Mac έδιναν μια εντυπωσιακή συναυλία μπροστά σε 16.000 ανθρώπους. Αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που τα μέλη της λονδρέζικης μπάντας θα βρίσκονταν μαζί πάνω στη σκηνή.

Τι κι αν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες είχαν ενώσει ουκ ολίγες φορές τις δυνάμεις τους, για περιοδείες; Ήταν γνωστό ότι οι σχέσεις ανάμεσά τους δεν ήταν και οι καλύτερες. Ενώ ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 έκανε τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fleetwood Mac (@fleetwooddmac)

Ωστόσο, στην εποχή που οι δισκογραφικές και οι διοργανώτριες εταιρείες ρίχνουν εκατομμύρια στα reunion, οι Fleetwood Mac έχουν αρχίσει να σκέφτονται μια νέα επανένωση. Με πρώτο και καλύτερο τον Μικ Φλίτγουντ.

Σύμφωνα με τα μουσικά ρεπορτάζ, ο ντράμερ και συνιδρυτής του συγκροτήματος έχει κάτσει στο τραπέζι με την Warner Records προκειμένου να σχεδιάσουν το reunion.

Την είδηση επιβεβαίωσε και μια πηγή κοντά στον Μικ Φλίτγουντ, ο οποίος μιλώντας στη The Sun είπε πως «υπάρχει η ελπίδα πως θα τα βρουν μεταξύ τους και θα κυκλοφορήσει επιτέλους ένα ντοκιμαντέρ για το πώς όλο αυτό το χάος στο στούντιο κατάφερε να ‘γεννήσει’ αυτή τη μουσική μαγεία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ★60s/70s/80s★ (@70sdesperado)

Μάλιστα, τόνισε πως εκτός από το ντοκιμαντέρ, ο στόχος είναι να μια μεγάλη περιοδεία που θα φέρει ξανά πάνω στη σκηνή τα μέλη των Fleetwood Mac. Βέβαια, το θέμα είναι αν θα καταφέρουν να τα βρουν η Στίβι Νικς και ο Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ.

Οι δυο τους πέρα από τη συνεργασία τους στο συγκρότημα, ήταν και ζευγάρι για περίπου δύο χρόνια. Ο χωρισμός τους προκάλεσε αναταραχή στους Fleetwood Mac, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Νικς ξεκίνησε ένα σύντομο ειδύλλιο με τον Μικ Φλίτγουντ.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Στίβι Νικς και τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ να βρίσκονται σε καλό σημείο, καθώς οι δύο τους έχουν ξεκινήσει να επικοινωνούν – έστω και μέσω των social media.