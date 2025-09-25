Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Οι Fleetwood Mac διέψευσαν τις φήμες ότι θα επανενωθούν για να παίξουν στο πάρτι για τα 60α γενέθλια της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία διοργανώνει μια διήμερη γιορτή με θέμα τον «Τζέιμς Μποντ».

Ένας εκπρόσωπός τους δήλωσε στο Rolling Stone ότι η είδηση, η οποία προέκυψε από δημοσίευμα της Daily Mail, είναι «ψευδής» και «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η μπάντα έπαιξε για τελευταία φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2019. Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση αδύνατη.

«Χωρίς την Κριστίν, δεν γίνεται», δήλωσε η Στίβι Νικς στο Mojo πέρυσι. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξανασμίξoυν οι Fleetwood Mac με οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς αυτήν, απλά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει».

Πρόσθεσε επίσης ότι η υγεία του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ, μετά από επείγουσα εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς το 2019, θα τον εμπόδιζε να συμμετάσχει «στο είδος των περιοδειών που κάνουν οι Fleetwood Mac», που διαρκούν 18 μήνες, «ακόμα και αν πίστευα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ ξανά με τον Λίντσεϊ».

Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες να ξανασυναντηθούν -σε δημιουργικό επίπεδο- τα εν ζωή μέλη των Fleetwood Mac είναι ελάχιστες, φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ του Μπάκιγχαμ και του Μικ Φλιτγουντ, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο single της Μάιλι Σάιρους, Secrets, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Μια τυχαία συνάντηση

Η Apple παράγει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Fleetwood Mac, το πρώτο που έχει εγκριθεί από το συγκρότημα. Σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μάρσαλ, ο οποίος σκηνοθέτησε και την ταινία των Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart, θα περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με τα εναπομείναντα μέλη.

«Είμαι γοητευμένος από το πώς προέκυψε αυτή η απίστευτη ιστορία τεράστιων μουσικών κατορθωμάτων», δήλωσε ο Φρανκ Μάρσαλ, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Apple. «Οι Fleetwood Mac κατάφεραν με κάποιο τρόπο να συγχωνεύσουν τις συχνά χαοτικές και σχεδόν οπερετικές προσωπικές τους ζωές σε μια δική τους ιστορία σε πραγματικό χρόνο, η οποία στη συνέχεια έγινε θρύλος. Αυτή θα είναι μια ταινία για τη μουσική και τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του επερχόμενου ντοκιμαντέρ, «μετά την τυχαία συνάντησή τους το 1974, οι Μικ Φλιτγουντ, Τζον ΜακΒάι, Κριστίν ΜακΒάι, Λίντσεϊ Μπάκινγχαμ και Στίβι Νικς αναπολούν την αδιάλλακτη ιστορία τους που ξεπερνά τα 50 χρόνια, από τις ρεκόρ δισκογραφικές τους επιτυχίες και τις περιοδείες τους — συμπεριλαμβανομένων πρωτότυπων βίντεο, αποκλειστικών νέων συνεντεύξεων και αρχειακών συνεντεύξεων της αείμνηστης Κριστίν ΜακΒάι — μέχρι σήμερα».

Η ταινία θα εξερευνήσει επίσης το πώς οι δοκιμασίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η μπάντα και η προσωπική αντοχή συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο.

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να «ταξιδέψει τους θαυμαστές στα σκαμπανεβάσματα της λαμπρής καριέρας τους, φωτίζοντας τα εξαιρετικά συστατικά που κάθε μέλος έφερε στην ασυνήθιστη αλχημεία της μπάντας — μια μουσική ένωση που πούλησε περισσότερα από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως».