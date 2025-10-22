Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο – Ένα άτομο τραυματίστηκε
ΣΣυναγερμός σήμανε στις αρχές στη Σερβία μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από τη Βουλή.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Ένα άτομο τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε.
Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή στην κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.
Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA.
Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.
#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.
One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.
Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3
— The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025
🚨🇷🇸BREAKING: Shooting in Front of the Serbian Parliament!
A camp set up by the ruling party has been set on fire outside the National Assembly building.
The situation is still developing. pic.twitter.com/B4CL5kWVVc
— Mario ZNA (@MarioBojic) October 22, 2025
- Νέος κύκλος διεθνούς στήριξης του μαροκινού σχεδίου για αυτόνομη Δυτική Σαχάρα
- Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού
- «Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
- Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
- Παρελθόν από τον Άρη Betsson ο Καράισιτς
- Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις