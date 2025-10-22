view
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 22 Οκτωβρίου 2025 | 12:41
Eνσωμάτωση

Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο – Ένα άτομο τραυματίστηκε

ΣΣυναγερμός σήμανε στις αρχές στη Σερβία μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από τη Βουλή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Spotlight

Ένα άτομο τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή στην κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream view
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο