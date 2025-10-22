Ένα άτομο τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή στην κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade. One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports. Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025