newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ – Συμπαράσταση σε συναδέλφους τους που διώκονται
Ελλάδα 22 Οκτωβρίου 2025 | 15:14

Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ – Συμπαράσταση σε συναδέλφους τους που διώκονται

Οι αγρότες στη Λαμία ζητούν την αθώωση των συναδέλφων τους ενώ ταυτόχρονα επανέφεραν στο προσκήνιο τα πάγια αιτήματά τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Spotlight

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αγρότες από τη Δυτική Φθιώτιδα, έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, εκφράζοντας συμπαράσταση στους επτά συναδέλφους τους που έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Δυναμική ήταν η κινητοποίηση των αγροτών στη Λαμία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από νωρίς το πρωί δεκάδες αγρότες έφτασαν στο κέντρο της Λαμίας, παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε ένα συμβολικό αλλά δυναμικό μήνυμα. Με συνθήματα και πανό, ζητούσαν την αθώωση των συναδέλφων τους, ενώ ταυτόχρονα επανέφεραν στο προσκήνιο τα πάγια αιτήματά τους για μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας ότι «δεν θα ανεχτούν να σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι που πάλεψαν για το ψωμί τους και τη ζωή στην ύπαιθρο». Παράλληλα, σωματεία εργαζομένων και κοινωνικοί φορείς της περιοχής εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αγρότες, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης όλων των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στις πολιτικές που συρρικνώνουν το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προειδοποιώντας ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούν στους δρόμους, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία στα δίκαια αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αποχώρησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από το κέντρο της Λαμίας, ωστόσο παρέμειναν οι αγρότες έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη Λαμία:

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή Για το Ξύπνημα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Διπλή δολοφονία 22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Τι αποκάλυψε 22.10.25

Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ελλάδα 22.10.25

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Σύνταξη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 22.10.25

Υπόθεση ναρκωτικών στην Καλλιθέα: Σε δίκη 48 κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και απομαγνητοφωνήσεις, κατέληξε στην εξάρθρωση δικτύου που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Καλλιθέα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή Για το Ξύπνημα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο