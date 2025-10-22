Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αγρότες από τη Δυτική Φθιώτιδα, έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, εκφράζοντας συμπαράσταση στους επτά συναδέλφους τους που έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Δυναμική ήταν η κινητοποίηση των αγροτών στη Λαμία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από νωρίς το πρωί δεκάδες αγρότες έφτασαν στο κέντρο της Λαμίας, παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε ένα συμβολικό αλλά δυναμικό μήνυμα. Με συνθήματα και πανό, ζητούσαν την αθώωση των συναδέλφων τους, ενώ ταυτόχρονα επανέφεραν στο προσκήνιο τα πάγια αιτήματά τους για μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας ότι «δεν θα ανεχτούν να σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι που πάλεψαν για το ψωμί τους και τη ζωή στην ύπαιθρο». Παράλληλα, σωματεία εργαζομένων και κοινωνικοί φορείς της περιοχής εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αγρότες, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης όλων των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στις πολιτικές που συρρικνώνουν το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προειδοποιώντας ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούν στους δρόμους, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία στα δίκαια αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αποχώρησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από το κέντρο της Λαμίας, ωστόσο παρέμειναν οι αγρότες έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη Λαμία: