ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα μεταβεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον και τον Λευκό Οίκο για προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

«Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο», ανέφερε το ΝΑΤΟ χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινήσεις. Εκπρόσωπος όμως πρόσθεσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως θα συζητήσουν «αρκετά θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για διαρκή ειρήνη».

H συνάντηση κλείστηκε στον απόηχο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, όπου δεν κατάφερε να κερδίσει υποσχέσεις για πυραύλους Τόμαχοκ ή επιπλέον στρατιωτική βοήθεια. Απεναντίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ ώθησε τον ουκρανό πρόεδρο προς την αποκλιμάκωση και την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Ο Μαρκ Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ και μέλη του Κογκρέσου. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί πριν ο Λευκός Οίκος ακυρώσει την Τρίτη την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Καμία πρόοδος για συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ακόμα αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δηλώνοντας στο Fox News ότι ο Πούτιν «θα πάρει κάτι, έχει κερδίσει κάποια περιουσιακά στοιχεία». Η Ουκρανία και η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την παράδοση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Ωστόσο, μια τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ δεν οριστικοποίησε μια νέα συνάντηση των Τραμπ – Πούτιν σε ουδέτερο έδαφος.

Όμως ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, δισεκατομμυριούχος και στενός σύμβουλος του Βλάντιμιρ Πούτιν ανέφερε πως οι προετοιμασίες για την συνάντηση συνεχίζονται και πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αφήνοντας να εννοηθεί πως η φράση «άμεσο μέλλον» δεν αποτελεί ευφημισμό.

Media is twisting comment about the “immediate future” to undercut the upcoming Summit. Preparations continue. 🕊🇷🇺🤝🇺🇸 👇https://t.co/lb81a3Tdxo https://t.co/RYrJI6yONs — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 21, 2025

Ο Ρούτε συνόδευσε τον Ζελένσκι σε μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά την επίσκεψη του Τραμπ και του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, η οποία κατέληξε σε φιάσκο με ταπείνωση του Ουκρανού προέδρου από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που τον αποκάλεσαν «αχάριστο», τον έδιωξαν και απαίτησαν συγνώμη.

O ιστορικός διάλογος για τον «μπαμπάκα» Τραμπ

Τον Ιούνιο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη εκτυλίχθηκε ο διάλογος του πάνω βίντεο που έμεινε στην ιστορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν και το Ισραήλ είπε πως «είχαν έναν μεγάλο καβγά. Σαν δύο παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Άφησέ τους να τσακώνονται για περίπου δύο λεπτά. Μετά είναι πιο εύκολο να τους σταματήσεις».

Με τον Ρούτε να προσθέτει πως «Και μετά ο μπαμπάκας πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα», όπου για την λέξη «Μπαμπάκας» (Daddy) o Ολλανδός πολιτικός εισέπραξε την έντονη κριτική σε όλο τον κόσμο, ως σημάδι υποτέλειας του ΝΑΤΟ στον πρόεδρο των ΗΠΑ.