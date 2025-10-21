newspaper
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:38

Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Spotlight

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, την ημέρα που ψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε στα παρασκήνια της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία.

Ο βουλευτής της LFI, Λούι Μπογάρ, γνωστός για τις έντονες επικρίσεις του κατά των «υπερπλουσίων», καταγράφηκε από κάμερες να αφαιρεί διακριτικά το ρολόι του και να το τοποθετεί στην τσέπη του σακακιού του, λίγα δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί ζωντανά στο BFMTV.

Η χειρονομία αυτή συνέπεσε με μια ομιλία του για τις κοινωνικές ανισότητες και τα οικονομικά των πλουσίων, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για την υποκρισία της πολιτικής τάξης.

Οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο βουλευτής του RN, Λοράν Ζακομπέλι, ανακρίνονταν στην Salle des Quatre Colonnes, οι κάμερες κατέγραψαν τον Λούι Μπογάρ να αφαιρεί το ρολόι του.

Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε στο BFMTV και δήλωσε: «Οι υπερπλούσιοι κοιτάζουν όλα αυτά με περιφρόνηση, χαμογελώντας. Όταν φτιάχνεθς έναν προϋπολογισμό, το κάνεις με βάση τη ζωή των ανθρώπων».

Η εικόνα του Μπογάρ με το ρολόι έγινε άμεσα viral, με τα κοινωνικά δίκτυα να υποθέτουν την αξία του.

Οι εικασίες για Ρόλεξ ή Όμεγα γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν, ενώ χρήστες του διαδικτύου εξέφραζαν απορίες για χιλιάδες ευρώ που υποτίθεται ότι κόστιζε.

Ωστόσο, ο ίδιος ο βουλευτής διέψευσε τα δημοσιεύματα, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για ένα Τισσό αξίας 295 ευρώ, δώρο από φίλους του για τα 25ά του γενέθλια.

Η εκστρατεία παραπληροφόρησης

Ο Λούι Μπογάρ τόνισε ότι η αφαίρεση του ρολογιού πριν τις ζωντανές εμφανίσεις ήταν συνήθεια, καθώς «μιλάει με τα χέρια του» και το ρολόι μπορεί να χτυπούσε στα τραπέζια. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πίσω από τη διάδοση του βίντεο βρίσκονται «τα δίκτυα της ακροδεξιάς».

Το βίντεο εμφανίστηκε αρχικά σε λογαριασμούς όπως «YouTubeGauchiste», «Bastion», «Fdesouche» και «Bleu Blanc Rouge!», όλοι συνδεδεμένοι με ακροδεξιά μέσα.

Στη συνέχεια, αναπαράχθηκε ευρέως, φτάνοντας μέχρι και τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, που χαρακτήρισε την κατάσταση ως «υποκρισία της αριστεράς».

Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Φρανσουά Ασελινό, γνωστός για τις φιλο-Frexit και συνωμοσιολογικές θέσεις του, χαρακτήρισε τον Λούι Μπογάρ «υποκριτή».

Η δημοσιότητα και η κοινωνική αντίδραση

Το περιστατικό προκάλεσε εκτενείς συζητήσεις σε μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Το ρολόι έγινε σύμβολο μιας υποτιθέμενης αντίφασης ανάμεσα στον λόγο και την προσωπική ζωή των πολιτικών.

Παρά τις εξηγήσεις του Μπογάρ για την πραγματική αξία και τη χρήση του ρολογιού, η υπόθεση διαδόθηκε γρήγορα, με αναφορές σε διεθνή μέσα και πολιτικούς σχολιαστές.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

inWellness
inTown
Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό

Το ντεμπούτο του στην σκηνή του Uefa Champions League θα πραγματοποιήσει ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ, καθώς ο Χάνσι Φλικ τον έβαλε στην βασική εντεκάδα για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ

Ο Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, τόνισε ότι ο Γερμανός Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή μετά το λάθος κατά του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έκανε λάθος και κατά του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
