Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, την ημέρα που ψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, μια ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε στα παρασκήνια της Εθνοσυνέλευσης στη Γαλλία.

Ο βουλευτής της LFI, Λούι Μπογάρ, γνωστός για τις έντονες επικρίσεις του κατά των «υπερπλουσίων», καταγράφηκε από κάμερες να αφαιρεί διακριτικά το ρολόι του και να το τοποθετεί στην τσέπη του σακακιού του, λίγα δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί ζωντανά στο BFMTV.

Η χειρονομία αυτή συνέπεσε με μια ομιλία του για τις κοινωνικές ανισότητες και τα οικονομικά των πλουσίων, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για την υποκρισία της πολιτικής τάξης.

Οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο βουλευτής του RN, Λοράν Ζακομπέλι, ανακρίνονταν στην Salle des Quatre Colonnes, οι κάμερες κατέγραψαν τον Λούι Μπογάρ να αφαιρεί το ρολόι του.

Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε στο BFMTV και δήλωσε: «Οι υπερπλούσιοι κοιτάζουν όλα αυτά με περιφρόνηση, χαμογελώντας. Όταν φτιάχνεθς έναν προϋπολογισμό, το κάνεις με βάση τη ζωή των ανθρώπων».

Η εικόνα του Μπογάρ με το ρολόι έγινε άμεσα viral, με τα κοινωνικά δίκτυα να υποθέτουν την αξία του.

Οι εικασίες για Ρόλεξ ή Όμεγα γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν, ενώ χρήστες του διαδικτύου εξέφραζαν απορίες για χιλιάδες ευρώ που υποτίθεται ότι κόστιζε.

Ωστόσο, ο ίδιος ο βουλευτής διέψευσε τα δημοσιεύματα, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για ένα Τισσό αξίας 295 ευρώ, δώρο από φίλους του για τα 25ά του γενέθλια.

Louis Boyard enlève rapidement sa Rolex avant de passer sur BFM TV pour dénoncer les ultra-riches. L’hypocrisie de la gauche est totale. ➡ Telegram : https://t.co/KQFm0QP0uX pic.twitter.com/6wur8pL0aD — ᵖᵃʳᵒᵈⁱᵉ Kim Jong Un (@KimJongUnique) October 20, 2025

Η εκστρατεία παραπληροφόρησης

Ο Λούι Μπογάρ τόνισε ότι η αφαίρεση του ρολογιού πριν τις ζωντανές εμφανίσεις ήταν συνήθεια, καθώς «μιλάει με τα χέρια του» και το ρολόι μπορεί να χτυπούσε στα τραπέζια. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πίσω από τη διάδοση του βίντεο βρίσκονται «τα δίκτυα της ακροδεξιάς».

Το βίντεο εμφανίστηκε αρχικά σε λογαριασμούς όπως «YouTubeGauchiste», «Bastion», «Fdesouche» και «Bleu Blanc Rouge!», όλοι συνδεδεμένοι με ακροδεξιά μέσα.

Στη συνέχεια, αναπαράχθηκε ευρέως, φτάνοντας μέχρι και τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, που χαρακτήρισε την κατάσταση ως «υποκρισία της αριστεράς».

Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Φρανσουά Ασελινό, γνωστός για τις φιλο-Frexit και συνωμοσιολογικές θέσεις του, χαρακτήρισε τον Λούι Μπογάρ «υποκριτή».

L’extrême droite parle de ma montre. Je remets les pendules à l’heure⤵ pic.twitter.com/lm39vOmuJH — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 21, 2025

Η δημοσιότητα και η κοινωνική αντίδραση

Το περιστατικό προκάλεσε εκτενείς συζητήσεις σε μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Το ρολόι έγινε σύμβολο μιας υποτιθέμενης αντίφασης ανάμεσα στον λόγο και την προσωπική ζωή των πολιτικών.

Παρά τις εξηγήσεις του Μπογάρ για την πραγματική αξία και τη χρήση του ρολογιού, η υπόθεση διαδόθηκε γρήγορα, με αναφορές σε διεθνή μέσα και πολιτικούς σχολιαστές.