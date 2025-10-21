Αλαβές – Βαλένθια 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Κακό ματς δίχως γκολ (0-0) το Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga
Στο 0-0 έμειναν η Αλαβές με τη Βαλένθια, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της La Liga.
Οι φάσεις ήταν πολύ λιγοστές στον αγώνα. Στο 1ο λεπτό ο Πατσέκο έσωσε μετά από σουτ του Ντανζουμά και στο 6’ το σουτ του Ρεμπάς πέρασε λίγο έξω. Στο 30ο λεπτό ο Μπογέ έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία και στο 43’ το γύρισμα του Ότο έφυγε λίγο έξω.
Στο 53’ ο Αγιρεθαμπάλα απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του ίδιου παίκτη ενώ στο 86’ ο Ντένις Σουάρεθ είχε δοκάρι.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 17/10
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2
(70′ Κίκε Γκαρθία, 82′ Μίγια)
Σάββατο 18/10
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3
(16′ Βάργκας – 67′ Μουρίκι, 72′, 77′ Τζόζεφ)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1
(13′ Πέδρι, 90+3′ Αραούχο – 20′ Βίτσελ)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις 2-2
(44′ Μπιουκάναν, 64′ Μολέιρο – 66′, 90’+4′ Άντονι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0
(69′ Aλμάδα)
Κυριακή 19/10
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
(20′ Nτουράν – 89′ Σολέρ)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο 0-3
(12′, 25′ Ντε Φρούτος – 65′ Α. Γκαρσία)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
(80′ Εμπαπέ)
Δευτέρα 20/10
Αλαβές-Βαλένθια 0-0
Η βαθμολογία:
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Μπλάνκο, Ιμπάνιεθ (60’ Αλενιά), Ότο, Μαρτίνεθ (71’ Γουρίδι), Πατσέκο, Ρεμπάς (60’ Βισέντε), Γιούσι, Τενάλια, Καλέμπε (60’ Ντένις Σουάρεθ), Μπογέ.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Αγιρεθαμπάλα, Κοπέτε (80’ Τσέμερτ), Κορέια, Γκαγιά, Γκέρα (80’ Μπελτράν), Λόπεθ, Πεπέλου, Τάρεγκα Ριόχα, Ντανζουμά (71’ Ράμπα), Ντούρο (80’ Σανταμαρία).
