Αλαβές – Βαλένθια 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Στο 0-0 έμειναν η Αλαβές με τη Βαλένθια, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της La Liga.

Οι φάσεις ήταν πολύ λιγοστές στον αγώνα. Στο 1ο λεπτό ο Πατσέκο έσωσε μετά από σουτ του Ντανζουμά και στο 6’ το σουτ του Ρεμπάς πέρασε λίγο έξω. Στο 30ο λεπτό ο Μπογέ έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία και στο 43’ το γύρισμα του Ότο έφυγε λίγο έξω.

Στο 53’ ο Αγιρεθαμπάλα απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του ίδιου παίκτη ενώ στο 86’ ο Ντένις Σουάρεθ είχε δοκάρι.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

(70′ Κίκε Γκαρθία, 82′ Μίγια)

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3

(16′ Βάργκας – 67′ Μουρίκι, 72′, 77′ Τζόζεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1

(13′ Πέδρι, 90+3′ Αραούχο – 20′ Βίτσελ)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις 2-2

(44′ Μπιουκάναν, 64′ Μολέιρο – 66′, 90’+4′ Άντονι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0

(69′ Aλμάδα)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

(20′ Nτουράν – 89′ Σολέρ)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο 0-3

(12′, 25′ Ντε Φρούτος – 65′ Α. Γκαρσία)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

(80′ Εμπαπέ)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια 0-0

Η βαθμολογία:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΛΑΒΕΣ: Σιβέρα, Μπλάνκο, Ιμπάνιεθ (60’ Αλενιά), Ότο, Μαρτίνεθ (71’ Γουρίδι), Πατσέκο, Ρεμπάς (60’ Βισέντε), Γιούσι, Τενάλια, Καλέμπε (60’ Ντένις Σουάρεθ), Μπογέ.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Αγιρεθαμπάλα, Κοπέτε (80’ Τσέμερτ), Κορέια, Γκαγιά, Γκέρα (80’ Μπελτράν), Λόπεθ, Πεπέλου, Τάρεγκα Ριόχα, Ντανζουμά (71’ Ράμπα), Ντούρο (80’ Σανταμαρία).