Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη
Ένας άνδρας συνελήφθη την Δευτέρα στη Ρόδο, για απόπειρα εμπρησμού στο κτίριο όπου στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.
Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη στον Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 37χρονος μετέβη χθες στις 12 το μεσημέρι έξω από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης κρατώντας μια νάιλον σακούλα, στην οποία και έβαλε φωτιά. Άμεσα ακινητοποιήθηκε από τους φρουρούς του μεγάρου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μέσα στη σακούλα υπήρχε ένα μπιτόνι με βενζίνη.
Με ψυχολογικά προβλήματα
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, νωρίτερα είχε μεταβεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία για προσωπική του υπόθεση και όταν δεν εξυπηρετήθηκε όπως ήθελε, προέβη στην ενέργεια αυτή.
Ο 37χρονος συνελήφθη, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να οδηγηθεί στον ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί.
Είχε βάλει φωτιά σε δικαστική αίθουσα
Σημειώνεται πως ο 37χρονος είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές της περιοχής μας για παρόμοια αδικήματα και συγκεκριμένα, ήταν αυτός που πριν από μερικά χρόνια είχε καταφέρει νωρίς το πρωί να εισέλθει στον χώρο των δικαστηρίων της Ρόδου και να βάλει φωτιά σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου της Ρόδου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στα έδρανα των δικαστών, αλλά και σε μια μεγάλης αξίας εικόνα που απεικόνιζε τον Εσταυρωμένο Χριστό και βρισκόταν στον τοίχο της ίδιας δικαστικής αίθουσας.
Ο 37χρονος για εκείνη την πράξη καταδικάστηκε με τον ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού λόγω των σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων που φέρει.
