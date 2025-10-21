«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου» – Ο εφιάλτης που ζούσε η αστυνομικός από τον πρώην σύντροφό της

Τα όσα ζούσε τα τελευταία χρόνια, περιέγραψε η αστυνομικός που έπεσε θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό.

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε πως έφτασε στο σημείο να τα αποκαλύψει όλα σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Η αστυνομικός αποκάλυψε πως στο παρελθόν του είχε κάνει ξανά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία αλλά στο τέλος τις έπαιρνε πίσω είτε επειδή τον συγχωρούσε είτε επειδή την απειλούσε.

Όσον αφορά για τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη σε νυχτερινό μαγαζί, τόνισε πως ο 35χρονος την έβριζε, της έκανε χειρονομίες και ξεκίνησε να την κλωτσά παρά το ότι ένας φίλος του προσπάθησε να τον σταματήσει.

«Ήμασταν 4 χρόνια σε σχέση, χωρίζαμε και τα βρίσκαμε ξανά επειδή γινόταν κακοποιητικός. Με είχε χτυπήσει και άλλες φορές, είχα κάνει ξανά καταγγελία αλλά την είχα πάρει πίσω επειδή τον συγχωρούσα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτανε σε απειλές για να πάρω τις καταγγελίες μου πίσω. Το λάθος μου ήταν ότι τον συγχωρούσα. Την τελευταία καταγγελία, που έγινε τον Ιούνιο, δεν την πήρα πίσω γιατί έμαθα ποιος είναι πίσω από την καταγγελία που έγινε σε βάρος μου.

Το τελευταίο περιστατικό έγινε όταν εγώ διασκέδαζα με την παρέα μου. Με πέτυχε σε μια στιγμή που ήμουν μόνη μου. Με πλησίασε, ξεκίνησε να με βρίζει, να μου κάνει χειρονομίες και ήρθε ένας φίλος του να τον σταματήσει. Με χτύπησε ενώ με έβριζε και προσπάθησα να φύγω. Μου έπιασε το χέρι, με τράβηξε κάτω με δύναμη, με πέταξε κάτω και ξεκίνησε να με χτυπά», είπε αρχικά.

«Ό,τι έχει κάνει, όλη του η κακοποιητική συμπεριφορά οφείλεται στο ότι κατάλαβε ότι η απόφασή μου να χωρίσουμε ήταν οριστική. Ένιωσε αδιαφορία και του βγήκε ξανά επιθετικότητα. Έχει διαρρεύσει βίντεο από προσωπικές μας στιγμές σε αρκετές ομαδικές συνομιλίες. Μου το είπαν πολλοί γνωστοί μου και μέσα από την αστυνομία και έξω από την αστυνομία. Το θέμα μου είναι οι ρυθμίσεις της δικαιοσύνης ότι καθυστερούν. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου. Έκανα αυτό το βίντεο μήπως και θορυβηθεί. Δεν έχει όρια για αυτό κατέληξα να κάνω αυτό το πράγμα», συνέχισε.