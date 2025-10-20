Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Πριν κλείσει και επίσημα η συμφωνία για την συμμετοχή του στην κινηματογραφική μεταφορά του δυστοπικού μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ «The Running Man» σε σκηνοθεσία Έντγκαρ Ράιτ, ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την έγκριση του ίδιου του συγγραφέα.

Ο Πάουελ αποκάλυψε στο New York Comic Con ότι ο Ράιτ του πρόσφερε τον πρωταγωνιστικό ρόλο με την προϋπόθεση ότι ο Κινγκ θα ενέκρινε την προσθήκη του στο καστ.

«Ο Έντγκαρ μου πρότεινε αυτή την ταινία και εγώ απάντησα: ‘Ναι’. Είπα: ‘Πάμε’ Και τότε, αργότερα εκείνο το βράδυ [ο Έντγκαρ είπε]: ‘Παρεμπιπτόντως, πρέπει να πάρεις την έγκριση του Στίβεν Κινγκ. Θα δει το Hit Man απόψε’», θυμήθηκε ο Πάουελ.

«Έτσι, έπρεπε να περιμένω όλη τη νύχτα για να δει ο Στίβεν Κινγκ το Hit Man και να ελπίζω ότι το πρωί θα είχα ακόμα τον ρόλο. Είναι τρομερό», συνέχισε.

Ευτυχώς, ο Κινγκ «λάτρεψε» το «Hit Man» και συμφώνησε να αναλάβει τα πρωταγωνιστικά ηνία.

«Πιο πιστή στο βιβλίο»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν άνδρα που στην προσπάθεια του να βρει χρήματα για να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του, αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό σόου όπου «οι διαγωνιζόμενοι, γνωστοί ως Runners, πρέπει να επιβιώσουν για 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν έμπειροι δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα να προσφέρει μεγαλύτερη χρηματική ανταμοιβή. Θέλοντας να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Μπεν Ρίτσαρντς (Γκλεν Πάουελ) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Νταν Κίλιαν (Τζος Μπρόλιν), να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Αλλά η ανυπακοή, το ένστικτο και η αποφασιστικότητα του Μπεν τον μετατρέπουν σε έναν απροσδόκητο αγαπημένο των θαυμαστών — και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς τα νούμερα τηλεθέασης εκτοξεύονται, το ίδιο κάνει και ο κίνδυνος, και ο Μπεν πρέπει να ξεπεράσει σε εξυπνάδα όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και μια ολόκληρη χώρα εθισμένη στο να τον βλέπει να καταρρέει», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Το μυθιστόρημα του Κινγκ από το 1982 διασκευάστηκε για πρώτη φορά για τη μεγάλη οθόνη το 1987 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και απέφερε έσοδα 38 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και έλαβε ανάμεικτες κριτικές.

Ωστόσο, ο Ράιτ δήλωσε στο NYCC ότι η ταινία του είναι «πιο πιστή στο βιβλίο», ενώ ενσωματώνει στοιχεία του 21ου αιώνα.

«Το πιο ωραίο σε αυτή την ταινία, που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, είναι ότι ο Έντγκαρ αποφάσισε να μεταφέρει αυτή την ιστορία — πιστή στο βιβλίο — στον πραγματικό κόσμο», πρόσθεσε ο Πάουελ. «Οι πολίτες μπορούν να σε καταγράψουν [και] να σε καταγγείλουν. Μπορούν να σε εξοντώσουν. Έτσι, υπάρχει μια αίσθηση έντασης που είναι πάντα παρούσα σε όλη την ταινία. Είναι αμείλικτη».

Η ταινία «The Running Man» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety