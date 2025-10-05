magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί οι ΗΠΑ «φοβούνται» τον Στίβεν Κινγκ κι απαγορεύουν τα βιβλία του;
Culture Live 05 Οκτωβρίου 2025 | 14:40

Γιατί οι ΗΠΑ «φοβούνται» τον Στίβεν Κινγκ κι απαγορεύουν τα βιβλία του;

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2024-2025, υπήρξαν περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις απόσυρσης βιβλίων, με επικεφαλής τον συγγραφέα τρόμου, Στίβεν Κινγκ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Μια νέα έκθεση σχετικά με την απαγόρευση βιβλίων στα σχολεία των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Στίβεν Κινγκ είναι ο συγγραφέας που υφίσταται την πιο έντονη λογοκρισία και ότι η χώρα είναι διχασμένη μεταξύ των πολιτειών ανάμεσα στους λογοκριτές και σε αυτούς που προσπαθούν να περιορίσουν ή να εξαλείψουν τις απαγορεύσεις.

Η έκθεση «Banned in the USA» της PEN America, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, καταγράφει περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις προσωρινής ή μόνιμης απόσυρσης βιβλίων για το σχολικό έτος 2024-2025. Ο νέος αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με τις περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις το 2023-24, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερος από τα επίπεδα πριν από μερικά χρόνια, όταν η PEN δεν έβλεπε καν την ανάγκη να συντάξει έκθεση.

Φλόριντα, Τέξας και Τενεσί

Περίπου το 80% αυτών των απαγορεύσεων προήλθε από μόλις τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει ή προσπάθησαν να θεσπίσουν νόμους που απαιτούν την απομάκρυνση βιβλίων που θεωρούνται απαράδεκτα: τη Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί.

Εν τω μεταξύ, η PEN εντόπισε ελάχιστες ή μηδενικές περιπτώσεις λογοκρισίας σε αρκετές άλλες πολιτείες, με το Ιλινόις, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν νόμους που περιορίζουν την εξουσία των σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών να αποσύρουν βιβλία.

Οι λόγοι που συχνά αναφέρονται για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα LGBTQ+, απεικονίσεις φυλετικών διακρίσεων και αποσπάσματα με βία και σεξουαλική βία

YouTube thumbnail

Δύο χώρες σε μία

«Πρόκειται όλο και περισσότερο για μια ιστορία δύο χωρών», λέει ο Kasey Meehan, διευθυντής του προγράμματος «Ελευθερία στην Ανάγνωση» της PEN και συντάκτης της έκθεσης. «Και δεν είναι απλώς μια ιστορία κόκκινων και μπλε πολιτειών. Στη Φλόριντα, δεν ανταποκρίθηκαν όλες οι σχολικές περιφέρειες στις εκκλήσεις για απαγόρευση βιβλίων. Υπάρχουν διαφορές από νομό σε νομό».

Τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με την PEN, με τα Carrie (Κάρι) και The Stand (Το Κοράκι) να βρίσκονται μεταξύ των 87 έργων του που επηρεάστηκαν περισσότερο. Το πιο απαγορευμένο έργο οποιουδήποτε συγγραφέα ήταν το δυστοπικό κλασικό του Anthony Burgess από τη δεκαετία του 1960, A Clockwork Orange (Κουρδιστό Πορτοκάλι), για το οποίο η PEN καταμέτρησε 23 απαγορεύσεις.

Άλλα βιβλία και συγγραφείς που αντιμετώπισαν εκτεταμένους περιορισμούς ήταν το Sold της Patricia McCormick, το Forever της Judy Blume και το Breathless της Jennifer Niven, καθώς και πολλά έργα της Sarah J Maas και της Jodi Picoult.

Ο φόβος για τα αμφιλεγόμενα θέματα

Οι λόγοι που συχνά αναφέρονται για την απόσυρση ενός βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα LGBTQ+, απεικονίσεις φυλετικών διακρίσεων και αποσπάσματα με βία και σεξουαλική βία. Μια συνεχιζόμενη τάση, που η PEN διαπιστώνει ότι έχει προκύψει, είναι ότι χιλιάδες βιβλία αποσύρθηκαν από τα ράφια σε αναμονή κοινοτικής, πολιτικής ή νομικής πίεσης και όχι ως απάντηση σε άμεση απειλή.

«Αυτό λειτουργεί ως μια μορφή “προληπτικής υπακοής”», αναφέρει η έκθεση, «που βασίζεται στον φόβο ή απλώς στην επιθυμία να αποφευχθούν θέματα που ενδέχεται να θεωρηθούν αμφιλεγόμενα».

Τα βιβλία του Στίβεν Κινγκ λογοκρίθηκαν 206 φορές, σύμφωνα με την PEN, με τα Carrie (Κάρι) και The Stand (Το Κοράκι) να βρίσκονται μεταξύ των 87 έργων του που επηρεάστηκαν περισσότερο

Κατά της «αντιαμερικανικής» σκέψης

Η έκθεση της PEN δημοσιεύεται εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών λογοκρισίας όχι μόνο από πολιτείες και συντηρητικούς ακτιβιστές, αλλά και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το Υπουργείο Παιδείας τερμάτισε μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη διερεύνηση της νομιμότητας των απαγορεύσεων και χαρακτήρισε το όλο ζήτημα «φάρσα».

Στα στοιχεία της PEN περιλαμβάνεται η αφαίρεση εκατοντάδων βιβλίων από τις σχολικές βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο μιας συνολικής εκστρατείας κατά των πρωτοβουλιών DEI και της «αντιαμερικανικής» σκέψης.

Η μεθοδολογία της PEN διαφέρει από εκείνη της Αμερικανικής Βιβλιοθηκονόμου Ένωσης (ALA), η οποία επίσης εκδίδει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με απαγορεύσεις και αμφισβητήσεις. Τα στοιχεία της PEN είναι πολύ υψηλότερα, εν μέρει επειδή ο οργανισμός για την ελεύθερη έκφραση μετράει όλα τα βιβλία που έχουν αφαιρεθεί ή περιοριστεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ενώ η ALA μετράει μόνο τις μόνιμες αφαιρέσεις ή περιορισμούς.

Οι «κόκκινες» πολιτείες 

Και οι δύο οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει ότι, επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αναφορές των μέσων ενημέρωσης και σε πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας, τα στοιχεία τους απέχουν πολύ από το να είναι ολοκληρωμένα. Η Stephana Ferrell, διευθύντρια έρευνας και ανάλυσης στο Florida Freedom to Read Project, έγραψε σε ένα email αυτή την εβδομάδα ότι οι συνολικές απαγορεύσεις είναι «πιθανώς πολύ υψηλότερες» από ό,τι στην ανάλυση της PEN, με βάση τα συνεχιζόμενα αιτήματα του προγράμματος για δημόσια αρχεία.

Η έκθεση της PEN δεν περιλαμβάνει στοιχεία για απαγορεύσεις από το Οχάιο, την Οκλαχόμα, το Αρκάνσας και άλλες «κόκκινες» πολιτείες, επειδή οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να βρουν επαρκή τεκμηρίωση. Ο Meehan προσθέτει ότι η PEN επίσης δεν γνωρίζει τον πλήρη αντίκτυπο των νόμων σε επίπεδο πολιτείας.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε την έκταση της κρίσης απαγόρευσης βιβλίων», λέει ο Meehan. «Σε μια πολιτεία όπου έχει ψηφιστεί νόμος απαγόρευσης, δεν έχουμε τα δεδομένα για να γνωρίζουμε αν όλα τα σχολεία της πολιτείας αυτής είχαν τα βιβλία που απομακρύνθηκαν. Τα δεδομένα μας είναι μια στιγμιαία εικόνα. Είναι αυτά που καταφέραμε να συλλέξουμε από δημόσιες αναφορές ή ιστοσελίδες ή από αυτά που αποκάλυψαν δημοσιογράφοι».

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Μάτια: Οι τροφές που τα προστατεύουν, σύμφωνα με την επιστήμη

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Για την αποσβεστική 05.10.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της La lLiga.

Σύνταξη
«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
Social 05.10.25

«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Το Ισραήλ πληρώνει Αμερικανούς influencers έως 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας «Project Esther», που ερευνάται για πιθανή παραβίαση του νόμου περί ξένων πρακτόρων.

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2
Media 05.10.25

Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2

Οι ευρωπαίοι εκδότες εφημερίδων μικρών αλλά και μεγάλων χωρών έχουν αναμφισβήτητα πληγεί από την έλευση του Διαδικτύου και την ηγεμονική θέση της Google

Στέλιος Παπαθανασόπουλος
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα
Serie A 05.10.25

LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα

LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μπράιτον
Premier League 05.10.25

LIVE: Γουλβς – Μπράιτον

LIVE: Γουλβς – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μπράιτον για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 05.10.25

LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Tηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο