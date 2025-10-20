Σαμ Ρίβερς: Πέθανε ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού συγκροτήματος Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της ροκ και τους θαυμαστές του συγκροτήματος που σφράγισε τη μουσική των τελών της δεκαετίας του ’90.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τον χαρακτήρισαν «όχι απλώς τον μπασίστα μας, αλλά την ψυχή του ήχου μας».

«Από την πρώτη στιγμή που παίξαμε μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό μοναδικό. Το ταλέντο του ήταν φυσικό, η παρουσία του αξέχαστη και η καρδιά του τεράστια», έγραψαν οι Limp Bizkit, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Η πορεία του Σαμ Ρίβερς μέσα από τους Limp Bizkit

Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1994 από τους Φρεντ Ντερστ, Γουές Μπόρλαντ, Τζον Ότο, DJ Lethal και τον Ρίβερς, αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του nu metal ρεύματος, συνδυάζοντας το ροκ με την hip hop αισθητική και τους προκλητικούς στίχους. Με επιτυχίες όπως τα «Take a Look Around» και «Rollin’ (Air Raid Vehicle)», αλλά και άλμπουμ όπως τα Significant Other και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, οι Limp Bizkit κατέκτησαν τα charts και σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Σε ξεχωριστό μήνυμα στο Instagram, ο DJ Lethal (Λεόρ Ντίμαντ) έγραψε: «Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ».

Πέρα από την καριέρα του, οι συνεργάτες του τόνισαν και τη φιλανθρωπική του δράση, σημειώνοντας ότι: «Θα ζήσεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν με τη μουσική, το φιλανθρωπικό σου έργο και τις φιλίες σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Limp Bizkit (@limpbizkit)



Ο Ρίβερς είχε τιμηθεί με το βραβείο Gibson Καλύτερου Μπασίστα το 2000 και θεωρούνταν ένας από τους πλέον επιδραστικούς μουσικούς του είδους του.

Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί προσωρινά από τη σκηνή λόγω προβλημάτων υγείας, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο βιβλίο Raising Hell του Τζον Βίντερχορν, όπου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με το αλκοόλ και την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που του είχε σώσει τη ζωή.

Το συγκρότημα είχε επανέλθει δυναμικά το καλοκαίρι, με νέο single με τίτλο Making Love to Morgan Wallen και εμφάνιση στο Reading Festival, ενώ το τελευταίο τους άλμπουμ, Still Suck, είχε κυκλοφορήσει το 2021.

*Με πληροφορίες από: BBC