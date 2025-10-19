newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 14:31

Πολωνία – Λευκορωσία: Ανακάλυψαν υπόγειο τούνελ που συνδέει δύο ευρωπαϊκές χώρες

Αυτή είναι το δεύτερο υπόγειο τούνελ που ανακαλύφθηκε φέτος

Πολωνοί συνοριοφύλακες ανακάλυψαν ένα υπόγειο τούνελ που συνδέει την πλευρά των συνόρων της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Βαρσοβίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, παρείχε πληροφορίες σχετικά με την σήραγγα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς Ποντλάσκιε ανακάλυψαν μια σήραγγα κάτω από το φράγμα στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα. Η σήραγγα ξεκινούσε και κατέληγε περίπου 20 μέτρα από τα σύνορα στο πλάι. Χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο φράγμα, τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα προστατεύονται αποτελεσματικά!» έγραψε ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης.

Αυτή είναι η δεύτερη σήραγγα που σκάβεται κάτω από τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα και ανακαλύφθηκε φέτος. Η πρώτη εντοπίστηκε στην περιοχή του Σταθμού Συνοριακής Φύλαξης στη Ναρέβκα.

Πώς ανακάλυψαν το υπόγειο τούνελ

Και οι δύο σήραγγες εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας «προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα» που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τον Ιούλιο, εκσυγχρονίστηκε ένα σημαντικό τμήμα των πολωνο-λευκορωσικών συνόρων, με την εγκατάσταση των πιο προηγμένων και σύγχρονων θερμικών καμερών.

Η Συνοριακή Φρουρά Ποντλάσκι ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη καταγράφηκαν περισσότερες από 60 απόπειρες παράνομης διέλευσης των πολωνο-λευκορωσικών συνόρων.

Aπό τον Ιανουάριο του 2025, οι συνοριοφύλακες έχουν καταγράψει πάνω από 26.700 απόπειρες παράνομης διέλευσης αυτών των συνόρων.

Τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «υβριδικού πολέμου» που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας ότι προκαλεί την κρίση φέρνοντας μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στη Λευκορωσία και μεταφέροντάς τους στα πολωνικά σύνορα.

Επί χρόνια, η Πολωνία έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντίδρασή της στις παράνομες απόπειρες διέλευσης των συνόρων. Αυτοί οι επικριτές τόνισαν ιδιαίτερα την φερόμενη χρήση της μεθόδου της «επαναπροώθησης» για την αποστολή μεταναστών πίσω στη Λευκορωσία χωρίς να τους επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση ασύλου.

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Δύσκολη εξίσωση 19.10.25

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
When Greek Cities Outgrew Themselves
English edition 19.10.25

When Greek Cities Outgrew Themselves

Decades of unchecked growth have turned Greece’s cities into sprawling heat traps, a new University of Athens study warns

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
Κυριακάτικη ανάρτηση 19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
Serie A 19.10.25

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19.10.25

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Παναθλητικός – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας

Μέσα σε 26 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ίσως ο πιο επιδραστικός επιθετικός στον «αιώνα» ζωής του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη σύγχρονη εποχή της δόξας, με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
