Πολωνοί συνοριοφύλακες ανακάλυψαν ένα υπόγειο τούνελ που συνδέει την πλευρά των συνόρων της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Βαρσοβίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, παρείχε πληροφορίες σχετικά με την σήραγγα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς Ποντλάσκιε ανακάλυψαν μια σήραγγα κάτω από το φράγμα στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα. Η σήραγγα ξεκινούσε και κατέληγε περίπου 20 μέτρα από τα σύνορα στο πλάι. Χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο φράγμα, τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα προστατεύονται αποτελεσματικά!» έγραψε ο επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης.

‼ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

Αυτή είναι η δεύτερη σήραγγα που σκάβεται κάτω από τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα και ανακαλύφθηκε φέτος. Η πρώτη εντοπίστηκε στην περιοχή του Σταθμού Συνοριακής Φύλαξης στη Ναρέβκα.

Πώς ανακάλυψαν το υπόγειο τούνελ

Και οι δύο σήραγγες εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας «προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα» που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τον Ιούλιο, εκσυγχρονίστηκε ένα σημαντικό τμήμα των πολωνο-λευκορωσικών συνόρων, με την εγκατάσταση των πιο προηγμένων και σύγχρονων θερμικών καμερών.

Η Συνοριακή Φρουρά Ποντλάσκι ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη καταγράφηκαν περισσότερες από 60 απόπειρες παράνομης διέλευσης των πολωνο-λευκορωσικών συνόρων.

Aπό τον Ιανουάριο του 2025, οι συνοριοφύλακες έχουν καταγράψει πάνω από 26.700 απόπειρες παράνομης διέλευσης αυτών των συνόρων.

Τα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «υβριδικού πολέμου» που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας ότι προκαλεί την κρίση φέρνοντας μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στη Λευκορωσία και μεταφέροντάς τους στα πολωνικά σύνορα.

Επί χρόνια, η Πολωνία έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντίδρασή της στις παράνομες απόπειρες διέλευσης των συνόρων. Αυτοί οι επικριτές τόνισαν ιδιαίτερα την φερόμενη χρήση της μεθόδου της «επαναπροώθησης» για την αποστολή μεταναστών πίσω στη Λευκορωσία χωρίς να τους επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση ασύλου.