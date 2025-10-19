Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Η αστυνομία της Βιρτζίνια αναζητά μια ομάδα μασκοφόρων που καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια και να προσπαθούν να εισβάλουν στο σπίτι τους το βράδυ της Τρίτης.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας δείχνει τα άτομα να φορούν τρομακτικές στολές και μάσκες, να χτυπούν επίμονα την πόρτα και να απειλούν τους ενοίκους, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σοβαρό».

«Όταν είδα το βίντεο για πρώτη φορά, ειλικρινά πίστεψα ότι πρόκειται για φάρσα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Αλεξάνδρειας, Τάρικ Μαγκουάιρ.

Ωστόσο, ο Μαγκουάιρ τόνισε πως το ανησυχητικό περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού δεν είχε καμία σχέση με φάρσα. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση».

Μια γυναίκα ονόματι Σέιλα δήλωσε ότι το σπίτι ανήκει στη μητέρα της.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλώς κάποιο αστείο για το Halloween, μια μικρή φάρσα, κι έτσι είπα “Happy Halloween”», αφηγήθηκε η Σέιλα. «Όμως συνέχιζαν να χτυπούν την πόρτα, όλο και πιο δυνατά».

Όταν κάποιος στο βίντεο ρωτάει ποιοι είναι, ένα άτομο απαντά: «Ο χειρότερός σου εφιάλτης».

View this post on Instagram A post shared by New York Post (@nypost)

Οι απειλές για τη ζωή τους

Η Σέιλα είπε ότι μόλις συνειδητοποίησαν πως δεν επρόκειτο για φάρσα, κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και φώναξαν πως το είχαν ήδη κάνει.

«Μας απείλησαν ότι θα μας σκοτώσουν», είπε.

Παρά τις απειλές, οι τρεις μεταμφιεσμένοι συνέχισαν.

«Το πιο ανησυχητικό ήταν όχι μόνο ότι χτυπούσαν την πόρτα και έκαναν τρομακτικά σχόλια, αλλά ότι πήγαν και στο πίσω μέρος του σπιτιού, προκάλεσαν ζημιές στην περιουσία… χτυπούσαν τα τζάμια», δήλωσε ο Μαγκουάιρ.

Η Σέιλα περιέγραψε ότι οι μασκοφόροι πλησίασαν ακριβώς στο παράθυρο.

«Δεν ήταν καν φάρσα που ξέφυγε. Προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι. Τρομοκρατήθηκα όταν τους άκουσα να λένε ότι θα πάρουν μια καρέκλα για να σπάσουν την πόρτα. Αυτό ήταν υπερβολικά τρομακτικό», είπε.

Η ίδια και η μητέρα της φοβήθηκαν για τη ζωή τους και, όπως σημείωσε, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ διαφορετικά.

«Θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη. Δεν κάναμε χρήση του δικαιώματός μας στη δεύτερη τροπολογία[σ.σ. για την οπλοκατοχή], αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, για να είμαι ειλικρινής», είπε η Σέιλα, αναφερόμενη στο δικαίωμα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Ο Μαγκουάιρ υπογράμμισε: «Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Είναι προειδοποίηση προς όλους: μην πλησιάζετε τις πόρτες των άλλων, μην απειλείτε, μην εισβάλλετε στους χώρους τους, γιατί μπορεί να καταλήξει σε κάτι πολύ επικίνδυνο».

Η Σέιλα πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου πέθανε πρόσφατα, οπότε απλώς νιώθω ευγνώμων που ήμουν εκεί. Τώρα η μητέρα μου φοβάται, δεν θέλει να μείνει μόνη της».

Ο Μαγκουάιρ απηύθυνε έκκληση στο κοινό: «Αν γνωρίζετε ποιοι είναι πίσω από αυτές τις μάσκες, ακόμη κι αν είναι το παιδί σας, σας προτείνω να έρθετε μπροστά και να το αναφέρετε. Είναι προτιμότερο να το κάνετε τώρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να τη λύσουμε».