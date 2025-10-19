newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 17:16

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Η αστυνομία της Βιρτζίνια αναζητά μια ομάδα μασκοφόρων που καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια και να προσπαθούν να εισβάλουν στο σπίτι τους το βράδυ της Τρίτης.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας δείχνει τα άτομα να φορούν τρομακτικές στολές και μάσκες, να χτυπούν επίμονα την πόρτα και να απειλούν τους ενοίκους, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σοβαρό».

«Όταν είδα το βίντεο για πρώτη φορά, ειλικρινά πίστεψα ότι πρόκειται για φάρσα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Αλεξάνδρειας, Τάρικ Μαγκουάιρ.

Ωστόσο, ο Μαγκουάιρ τόνισε πως το ανησυχητικό περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού δεν είχε καμία σχέση με φάρσα. «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση».

Μια γυναίκα ονόματι Σέιλα δήλωσε ότι το σπίτι ανήκει στη μητέρα της.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλώς κάποιο αστείο για το Halloween, μια μικρή φάρσα, κι έτσι είπα “Happy Halloween”», αφηγήθηκε η Σέιλα. «Όμως συνέχιζαν να χτυπούν την πόρτα, όλο και πιο δυνατά».

Όταν κάποιος στο βίντεο ρωτάει ποιοι είναι, ένα άτομο απαντά: «Ο χειρότερός σου εφιάλτης».

View this post on Instagram

A post shared by New York Post (@nypost)

Οι απειλές για τη ζωή τους

Η Σέιλα είπε ότι μόλις συνειδητοποίησαν πως δεν επρόκειτο για φάρσα, κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και φώναξαν πως το είχαν ήδη κάνει.

«Μας απείλησαν ότι θα μας σκοτώσουν», είπε.

Παρά τις απειλές, οι τρεις μεταμφιεσμένοι συνέχισαν.

«Το πιο ανησυχητικό ήταν όχι μόνο ότι χτυπούσαν την πόρτα και έκαναν τρομακτικά σχόλια, αλλά ότι πήγαν και στο πίσω μέρος του σπιτιού, προκάλεσαν ζημιές στην περιουσία… χτυπούσαν τα τζάμια», δήλωσε ο Μαγκουάιρ.

Η Σέιλα περιέγραψε ότι οι μασκοφόροι πλησίασαν ακριβώς στο παράθυρο.

«Δεν ήταν καν φάρσα που ξέφυγε. Προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι. Τρομοκρατήθηκα όταν τους άκουσα να λένε ότι θα πάρουν μια καρέκλα για να σπάσουν την πόρτα. Αυτό ήταν υπερβολικά τρομακτικό», είπε.

Η ίδια και η μητέρα της φοβήθηκαν για τη ζωή τους και, όπως σημείωσε, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ διαφορετικά.

«Θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη. Δεν κάναμε χρήση του δικαιώματός μας στη δεύτερη τροπολογία[σ.σ. για την οπλοκατοχή], αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, για να είμαι ειλικρινής», είπε η Σέιλα, αναφερόμενη στο δικαίωμα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Ο Μαγκουάιρ υπογράμμισε: «Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Είναι προειδοποίηση προς όλους: μην πλησιάζετε τις πόρτες των άλλων, μην απειλείτε, μην εισβάλλετε στους χώρους τους, γιατί μπορεί να καταλήξει σε κάτι πολύ επικίνδυνο».

Η Σέιλα πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου πέθανε πρόσφατα, οπότε απλώς νιώθω ευγνώμων που ήμουν εκεί. Τώρα η μητέρα μου φοβάται, δεν θέλει να μείνει μόνη της».

Ο Μαγκουάιρ απηύθυνε έκκληση στο κοινό: «Αν γνωρίζετε ποιοι είναι πίσω από αυτές τις μάσκες, ακόμη κι αν είναι το παιδί σας, σας προτείνω να έρθετε μπροστά και να το αναφέρετε. Είναι προτιμότερο να το κάνετε τώρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να τη λύσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris
English edition 19.10.25

Louvre Museum Closes After Jewelry Robbery in Paris

The robbers attacked the first two galleries—the Napoleon Gallery and the French Sovereigns’ Gallery—stealing nine pieces from Napoleon and the Empress’s jewelry collection

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League 19.10.25

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός
Water Polo League 19.10.25

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός

Live Streaming: ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΝΟ Γλυφάδας – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο