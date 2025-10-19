newspaper
MAHA: Ξεκινά μάχη για τα κορεσμένα λιπαρά
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025

MAHA: Ξεκινά μάχη για τα κορεσμένα λιπαρά

Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέες συμβουλές διατροφής

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Αλλαγή πλεύσης από την αμερικανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα κορεσμένα λιπαρά: επί δεκαετίες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει συμβουλεύσει τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση αυτού του είδους λίπους, επικαλούμενη τη σύνδεσή του με καρδιακές παθήσεις.

Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα. Όπως αναφέρει η Wall Street Journal σε εκτενές της αφιέρωμα ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει «νέες διατροφικές οδηγίες που βασίζονται στην κοινή λογική και τονίζουν την ανάγκη κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών, γαλακτοκομικών προϊόντων, καλού κρέατος, φρέσκου κρέατος και λαχανικών».

Οι τρέχουσες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενημερώνονται κάθε πέντε χρόνια, συνιστούν στους ανθρώπους να περιορίζουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από 10% των ημερήσιων θερμίδων

Ο Κένεντι δημοσίευσε τον περασμένο μήνα τη στρατηγική «Κάντε την Αμερική ξανά υγιή» (MAHA) της κυβέρνησης Τραμπ , η οποία απαιτεί την επιστροφή στα σχολεία γαλακτοκομικών προϊόντων πλήρους λιπαρών, όπως το πλήρες γάλα. Ο Κένεντι δήλωσε στο Fox News τον Αύγουστο ότι ακολουθεί μια κρεατοφαγική διατροφή που αποτελείται κυρίως από κρέας, γιαούρτι και λαχανικά που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το kimchi. Και έχει επαινέσει τις εταιρείες τροφίμων για τη χρήση βοδινού λίπους.

Ανησυχίες στον επιστημονικό κόσμο

Πολλοί επιστήμονες είναι ανήσυχοι, συμπεριλαμβανομένων μελών μιας επιτροπής που ενημέρωσε τα υπουργεία Γεωργίας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ σχετικά με την τελευταία ενημέρωση των ομοσπονδιακών διατροφικών οδηγιών.

«Η επιστήμη είναι στην πραγματικότητα αρκετά σαφής. Η έκθεση σε ανθυγιεινά κορεσμένα λίπη, βούτυρο, γαλακτοκομικά πλήρους λιπαρών, λιπαρά κόκκινα κρέατα, αυτά τα πράγματα αυξάνουν την LDL χοληστερόλη και συμβάλλουν στις καρδιακές παθήσεις», αναφέρει στη Wall Street Jοurnal, η Cheryl AM Anderson, καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Herbert Wertheim του UC San Diego και μέλος της επιτροπής.

Οι τρέχουσες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενημερώνονται κάθε πέντε χρόνια, συνιστούν στους ανθρώπους να περιορίζουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από 10% των ημερήσιων θερμίδων. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποδεικνύοντας ότι τα κορεσμένα λιπαρά θα πρέπει να αποτελούν λιγότερο από 6% των ημερήσιων θερμίδων.

Παρόλα αυτά, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών τρώνε περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από ό,τι συνιστούν οι τρέχουσες οδηγίες.

Διαμάχη και σύγχυση

Η προσπάθεια να μειωθεί η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών από τους ανθρώπους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Επιστημονικές μελέτες διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών από το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα με πολυακόρεστα λιπαρά από φυτικά έλαια μείωσε τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας, γνωστής ως LDL ή κακής χοληστερόλης, και περιόρισε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, πλήθος ανθρώπων υιοθέτησε δίαιτες χαμηλών λιπαρών. Η βιομηχανία τροφίμων έσπευσε να ανταποκριθεί και σύντομα τα ράφια των παντοπωλείων γέμισαν με σνακ χαμηλών λιπαρών – συχνά ζαχαρούχα και υψηλής επεξεργασίας.

«Απαλλαχθήκαμε από τα κακά λιπαρά από τη διατροφή, αλλά δεν τα αντικαταστήσαμε με υγιή λιπαρά», δήλωσε ο Eric Rimm, επιστήμονας διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ. Τα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2 εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Όταν τρώτε τροφές όπως μπιφτέκια και βούτυρο, ένα μέρος του κορεσμένου λίπους καίγεται για ενέργεια και ένα άλλο αποθηκεύεται στο σωματικό λίπος

Μερικές πιο πρόσφατες μελέτες μπέρδεψαν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με τη WSJ, ορισμένες έρευνες διαπίστωσαν ότι η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών δεν αύξησε τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν έλαβαν υπόψη τι έτρωγαν οι άνθρωποι αντί για τα κορεσμένα λιπαρά – και αυτό έχει μεγάλη σημασία, δήλωσε ο Rimm. Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με υγιή λιπαρά, όπως από σόγια και καλαμποκέλαιο, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αλλά η αντικατάστασή τους με επεξεργασμένους υδατάνθρακες όπως το λευκό ψωμί, η πίτσα και τα αρτοσκευάσματα δεν φαίνεται να προσφέρει κανένα όφελος, εξήγησε.

Κορεσμένα λιπαρά στο σώμα

Όταν τρώτε τροφές όπως μπιφτέκια και βούτυρο, ένα μέρος του κορεσμένου λίπους καίγεται για ενέργεια και ένα άλλο αποθηκεύεται στο σωματικό λίπος. Το πόσο μπορεί να διαχειριστεί το σώμα σας με αυτόν τον τρόπο εξαρτάται από τα γονίδιά σας, τη συνολική σας διατροφή, το πόσο γυμνασμένοι είστε και άλλους παράγοντες, δήλωσε ο Δρ. Romit Bhattacharya, καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης.

Αυτό που απομένει επεξεργάζεται από το συκώτι και μετατρέπεται σε χοληστερόλη, η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Τα κορεσμένα λιπαρά αυξάνουν επίσης το επίπεδο των τριγλυκεριδίων στο αίμα. Τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων μπορούν επίσης να αυξήσουν την πιθανότητα καρδιακών παθήσεων.

Ο τύπος των κορεσμένων λιπαρών στο κόκκινο κρέας συνδέεται σαφέστερα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Γαλακτοκομικά έναντι κρέατος

Οι κίνδυνοι για την υγεία από τα κορεσμένα λιπαρά ποικίλλουν ανάλογα με την τροφή στην οποία περιέχονται, λέει ο Δρ. Dariush Mozaffarian, καρδιολόγος και διευθυντής του Ινστιτούτου Τροφίμων και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Tufts.

Το είδος του λίπους στο γάλα, το γιαούρτι και το τυρί μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, είπε. Το γιαούρτι και το τυρί είναι επίσης τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του μικροβιώματος του εντέρου και στη μείωση της φλεγμονής.

Ο τύπος των κορεσμένων λιπαρών στο κόκκινο κρέας συνδέεται σαφέστερα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, δήλωσε ο Mozaffarian. Το κόκκινο κρέας περιέχει επίσης έναν τύπο σιδήρου που μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Χοτ ντογκ και μπέικον

Τα χοτ ντογκ, το μπέικον και άλλα επεξεργασμένα κρέατα είναι ακόμη πιο ανησυχητικά, λένε οι επιστήμονες. Εκτός από την περιεκτικότητά τους σε κορεσμένα λιπαρά, συχνά περιέχουν πολύ νάτριο, το οποίο μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, και ορισμένα συντηρητικά που συνδέονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι επιστήμονες που συμβούλευσαν την κυβέρνηση σχετικά με τις διατροφικές οδηγίες συνέστησαν να διατηρηθεί το τρέχον όριο κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από 10% των ημερήσιων θερμίδων.

Η επιτροπή εξέτασε μελέτες και διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι αντικατέστησαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα με γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ή ακόμα και το βοδινό με κοτόπουλο, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες, δήλωσε ο Christopher Gardner, επιστήμονας διατροφής στο Πανεπιστήμιο Stanford, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης κορεσμένων λιπαρών της επιτροπής.

Τι μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο: Η μετάβαση από το κρέας, το βούτυρο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, φυτικά έλαια και λαχανικά, είπε. Οι φυτικές τροφές περιέχουν επίσης φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που είναι καλά για την υγεία ενός ατόμου.

«Δεν χρειάζεται να είσαι vegan εδώ, αλλά να τρως λιγότερο κρέας και λιγότερα γαλακτοκομικά και περισσότερες φυτικές τροφές», είπε ο Gardner.

Πηγή ΟΤ

