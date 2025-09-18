Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Υγεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:38

Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Ο σακχαρώδης διαβήτης προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, με πολλούς από αυτούς να μην το γνωρίζουν καν. Οι ειδικοί, ωστόσο, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια ξεχωριστή μορφή του, πέραν όσων έχουν ήδη κατηγοριοποιηθεί.

Σε αντίθεση με τον διαβήτη τύπου 2, το αυξημένο σωματικό βάρος δεν φαίνεται να συνιστά παράγοντα κινδύνου

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιθεώρηση Lancet Global Health, υπογραμμίζεται μάλιστα ότι οι φτωχές χώρες είναι οι πρώτες τις οποίες αφορά αυτός ο διαβήτης. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα σακχαρώδους διαβήτη να αναγνωρίσει αυτήν την ιδιαίτερη μορφή της ασθένειας», δηλώνουν οι συντάκτες.

«Υπολογίζεται ότι 25 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο προσβάλλονται από αυτόν τον διαβήτη», κυρίως σε φτωχές ή αναπτυσσόμενες χώρες, προσθέτουν. Επίσης, διευκρινίζουν ότι για το  άρθρο με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν υπήρξε συναίνεση στους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη.

Υποσιτισμός ή κακή διατροφή

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η εν λόγω διαδεδομένη μορφή διαβήτη δεν εμπίπτει στους γνωστούς δύο τύπους – 1 και 2. Η συγκεκριμένη εμφανίζεται σε νεαρούς ασθενείς, συχνά κάτω των τριάντα ετών, αλλά είναι λιγότερο οξεία από τον διαβήτη τύπου 1, καθώς σε αυτήν υπάρχει μόνον μια ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης.

Επίσης σε αντίθεση με τον διαβήτη τύπου 2, το αυξημένο σωματικό βάρος δεν φαίνεται να συνιστά παράγοντα κινδύνου. Αντιθέτως οι ασθενείς που εμφανίζουν την ξεχωριστή αυτή μορφή διαβήτη είναι εν γένει άνθρωποι που υποσιτίζονται ή έχουν κακή διατροφή και το βάρος τους είναι μικρότερο του φυσιολογικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαβήτης τύπου 1, ή νεανικός διαβήτης, εμφανίζεται σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας, και ο τύπου 2 σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο πρώτος είναι οξύς καθώς προέρχεται από έλλειψη ινσουλίνης, ενώ στον δεύτερο – που είναι πιο συνηθισμένος – η ορμόνη αυτή εκκρίνεται κανονικά, αλλά ο οργανισμός παρουσιάζει μικρότερη ευαισθησία σε αυτή.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε ήδη ταξινομήσει έναν «σακχαρώδη διαβήτη που συνδέεται με τον υποσιτισμό». Ωστόσο, είχε ανακαλέσει το 1999, ελλείψει συμφωνίας ανάμεσα στους ειδικούς επί του ζητήματος ότι ο υποσιτισμός είναι ένας επαρκής παράγοντας για να προκαλέσει από μόνος του την εμφάνιση μιας μορφής διαβήτη.

Έκτοτε πολλές μελέτες – στο Μπανγκλαντές, την Αιθιοπία, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Νιγηρία, την Ουγκάντα, το Πακιστάν, τη Ρουάντα — έχουν επιβεβαιώσει την ξεχωριστή ύπαρξη ενός μηχανισμού αυτού του είδους, σύμφωνα με τους συντάκτες του άρθρου.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ποιες διεργασίες του οργανισμού προκαλούν αυτόν τον διαβήτη ή ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του. Η απώλεια βάρους λογικά δεν ενδείκνυται και το αποτέλεσμα των παραδοσιακών θεραπειών με βάση τη μετφορμίνη ή την ινσουλίνη παραμένει αβέβαιο.

Η μάχη κατά αυτού του τύπου διαβήτη εξαρτάται κυρίως σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση και την επίσπευση προγραμμάτων κατά της φτώχειας και της πείνας, ιδίως «αυξάνοντας την πρόσβαση σε απλές τροφές, φθηνές, θρεπτικές και πλούσιες σε πρωτεΐνες», όπως σημειώνουν οι επιστήμονες.

.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο