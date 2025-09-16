Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Σχεδόν οι μισές από τις περιπτώσεις διαβήτη παγκοσμίως παραμένουν αδιάγνωστες ενώ ακόμη και από τους διαγνωσμένους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία λίγοι επιτυγχάνουν καλό έλεγχο του σακχάρου τους.

Αυτό δείχνει μια νέα μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύεται στο ιατρικό περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology και η οποία διεξήχθη από ερευνητές του Ινστιτούτου ΙΗΜΕ (Institute for Health Metrics and Evaluation) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον και ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών τους. Οι ερευνητές ανέλυσαν, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, τις περιπτώσεις διαβήτη από το 2000 ως το 2023 σε ό,τι αφορούσε και τα δύο φύλα και άτομα όλων των ηλικιών από 204 χώρες και επικράτειες.

Μόλις το 21% των ατόμων με διαβήτη παγκοσμίως έχουν επιτύχει την ιδανική διαχείριση της νόσου.

Με βάση τα ευρήματα, το 2023 ένα εκτιμώμενο ποσοστό της τάξεως του 44% όλων των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω με διαβήτη δεν γνώριζαν καν ότι έπασχαν από τη νόσο. Μάλιστα η υποδιάγνωση ήταν μεγαλύτερη στους νεότερους ενηλίκους οι οποίοι εμφανίζουν και τον υψηλότερο κίνδυνο μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Μόλις το 21% με ιδανική διαχείριση της νόσου

Αλλά και στους διαγνωσμένους ασθενείς η εικόνα δεν ήταν καλύτερη: παρότι το 91% εξ αυτών βρισκόταν υπό κάποια φαρμακευτική θεραπεία, μόνο το 42% είχε επιτύχει ιδανικό έλεγχο του σακχάρου του αίματος. Συνολικά όλα αυτά μεταφράζονται στο ότι μόλις το 21% των ατόμων με διαβήτη παγκοσμίως έχουν επιτύχει την ιδανική διαχείριση της νόσου τους.

Όπου φτωχός και η μοίρα του

Παρότι υπάρχουν βελτιώσεις στη διάγνωση και στη θεραπεία του διαβήτη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μελέτη έδειξε επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ περιοχών του κόσμου. Για παράδειγμα η «πλούσια» Βόρεια Αμερική εμφάνιζε τα υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης ενώ η επίσης προνομιούχα Ασία στην πλευρά του Ειρηνικού παρουσίαζε τα υψηλότερα ποσοστά θεραπείας στα διαγνωσμένα άτομα. Στη νότια Λατινική Αμερική καταγράφονταν τα υψηλότερα ποσοστά ιδανικής διαχείρισης του σακχάρου του αίματος μεταξύ ασθενών που λάμβαναν θεραπεία. Αντιθέτως στην κεντρική υποσαχάρια Αφρική εμφανίζονταν τα μεγαλύτερα κενά στη διάγνωση με ποσοστό μικρότερο του 20% των ατόμων με διαβήτη να γνωρίζουν ότι πάσχουν από τη νόσο.

1,3 δισ. ασθενείς ως το 2050 – κίνδυνος «σιωπηλής επιδημίας»

«Έως το 2050, 1,3 δισ. άτομα αναμένεται να ζουν με διαβήτη και αν σχεδόν οι μισοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από μια σοβαρή και εν δυνάμει θανατηφόρα νόσο, ο διαβήτης μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ‘‘σιωπηλή επιδημία’’» ανέφερε η Λορίν Στάφορντ, πρώτη συγγραφέας της μελέτης, ερευνήτρια στο IHME.

Απαιτείται άμεση δράση

Με δεδομένο τον καταιγιστικό ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι περιπτώσεις διαβήτη, η νέα μελέτη υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για χρηματοδότηση διαγνωστικών προγραμμάτων σχετικά με τον διαβήτη στους νεότερους ανθρώπους καθώς και για πρόσβαση σε θεραπείες και σε μετρητές του σακχάρου του αίματος, ιδίως στις μη προνομιούχες περιοχές του πλανήτη. Σημειώνεται ότι το 2022 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθεσε ως στόχο τη διάγνωση του 80% των ατόμων με διαβήτη ως το 2030.

Πηγή: Το Βήμα