Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.
Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν άλλα τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία, ένα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και δύο στην περιφέρεια Χαρκόβου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από βίντεο του Reuters).
Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς να αναγνωρίσει πως κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.
Το Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις ρωσικές αναφορές
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Πριβίλια στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας είχαν σφίξει τον κλοιό τις τελευταίες εβδομάδες.
Ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη των κοινοτήτων Πιστσάνε – κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στρατηγικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς – και Τίχε, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
Ουκρανικές ανακοινώσεις
Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής πως το Πιστσάνε ήταν ένα από τα χωριά στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί, υποστηρίζοντας ότι αποκρούστηκαν έξι από τις επτά επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι εισβολείς.
Την Πέμπτη, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου είχε αναφέρει 17 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τίχε.
Πηγή: ΑΠΕ
