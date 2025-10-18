Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης απευθύνει μέσω του in ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στην Αθήνα, Γιούσεφ Ντόρχομ, μετά την κατάπαυση του πυρός και ζητά να μην αποστρέψει η διεθνής κοινότητα το βλέμμα της από την Παλαιστίνη.

Για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Γιούσεφ Ντόρχομ αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σημειώνει ότι αυτή αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους από την Παλαιστινιακή πλευρά με εκτίμηση και ευτυχία αλλά και με λύπη και επαγρύπνηση. ‘

Όπως λέει «είμαστε επιφυλακτικοί γιατί πολλές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός παραβιάστηκαν. Είμαστε προσεκτικοί επειδή πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ παραβιάστηκαν από το Ισραήλ. Είμαστε προσεκτικοί επειδή το Ισραήλ παραβιάζει περισσότερα από 1.000 ψηφίσματα του ΟΗΕ, σε όλη την ιστορία του».

«Πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, είχαμε συνεχείς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό από τον αέρα, από τη θάλασσα, από το έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν πάνω από 100 Παλαιστίνιοι την ημέρα, πολλοί από αυτούς παιδιά» σημειώνει.

Σύμφωνα με τον παλαιστίνιο πρέσβη «έχουμε πάνω από 67.000 μάρτυρες. Περισσότεροι από 22.000 από αυτούς είναι παιδιά. Με τη συνέχιση της επιθετικότητας του Ισραήλ, αναμέναμε όλο και περισσότεροι να σκοτώνονται χωρίς λόγο. Τι είδους απειλή αποτελεί ένα παιδί για την ασφάλεια του Ισραήλ; Και όταν έχουμε τόσους πολλούς θανάτους, έχουμε τόσα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, επειδή το Ισραήλ, όχι μόνο βομβαρδίζει, αλλά χρησιμοποιεί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του για να κάνει θόρυβο, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τα παιδιά κοιμόντουσαν σε απόλυτο σκοτάδι για 735 ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη, χωρίς τα βασικά απαραίτητα για την ανθρώπινη ζωή. Ζούσαν, στο τέλος, σε σκηνές. Και εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένα παιδί, βλέποντας όλα τα μέλη της οικογένειάς του να σκοτώνονται ή να κρατούνται».

Όπως λέει ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα «το Ισραήλ έθετε ανθρώπους υπό κράτηση στη Γάζα. Γιατροί, δημοσιογράφοι που έχουν εξαφανιστεί, που βρίσκονται υπό κράτηση, που δεν απελευθερώνονται ποτέ. Λοιπόν, αυτό το παιδί βλέπει βόμβες, βλέπει πυραύλους, βλέπει βλήματα αρμάτων μάχης, βλέπει να καίγονται σκηνές με παιδιά μέσα σε αυτές, τι είδους ψυχολογία θα αυτό το παιδί μεγαλώνοντας; Θα έχει τύψεις; Θα έχει ευτυχία; Αμφιβάλλω αν θα είναι ευτυχισμένο. Κάθε παιδί έχει βασικά δικαιώματα. Και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δίνει στα παιδιά το δικαίωμα να ζουν ευτυχισμένα, ελεύθερα, χωρίς κατοχή, με αξιοπρέπεια, μια ζωή με εκπαίδευση, με διασκέδαση, με παιχνίδι με άλλα παιδιά. Αλλά τα παιδιά της Γάζας, δεν τα έχουν αυτά».

Για τον Ντόρχομ «είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να προστατεύσει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων παιδιών, να προστατεύσει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων πολιτών».

Ο Ντόρχομ δεν μιλάει για πόλεμο, γιατί όπως λέει «όταν τον αποκαλούμε πόλεμο, του δίνουμε νομική βάση. Οι άνθρωποι στη Γάζα ζουν υπό κατοχή. Ζουν μια γενοκτονία. Δεν λέω εγώ ότι είναι γενοκτονία. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι είναι γενοκτονία. Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι είναι γενοκτονία. Το Διεθνές Δικαστήριο λέει ότι είναι γενοκτονία. Το ΔΠΔ έχει εκδώσει ένταλμα κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, λόγω της γενοκτονίας».

Για την απειλή της… σοκολάτας

«Γνωρίζατε ότι η σοκολάτα ήταν απαγορευμένη στη Γάζα από το 2006 επειδή οι Ισραηλινοί την έβλεπαν ως απειλή; Γνωρίζατε ότι το σαπούνι δεν επιτρεπόταν να μπει στη Γάζα επειδή αποτελεί επίσης απειλή;» αναφέρει χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι δεν επιτρεπόταν το τσιμέντο ή ο χάλυβας παρά μόνο σε μικρές ποσότητες.

Οι ισραηλινοί σύμφωνα με τον Ντόρχομ είχαν τον απόλυτο έλεγχο των συνόρων. Μπλόκαραν τα σύνορα. Λένε ότι τα σύνορα ήταν ανοιχτά αλλά κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεπε στους ανθρώπους να ζουν κανονικά στη Γάζα, παρόλο που η Γάζα ήταν μια από τις πιο προηγμένες πόλεις.

Για τη Γάζα πριν και μετά

«Όταν κοιτάμε τις φωτογραφίες της Γάζας πριν και μετά, βλέπουμε ότι πριν υπήρχε η Γάζα, υπήρχαν εμπορικά κέντρα , υπήρχαν ψαροταβέρνες. Οι άνθρωποι ζούσαν ελεύθερα και ευτυχισμένα. Αλλά τώρα είναι σαν μια έρημος, τα πάντα ισοπεδωμένα στο έδαφος. Πολυώροφα κτίρια πάνω από 20 ορόφους ύψος, αποδεκατίστηκαν στο τίποτα» όπως λέει.

Θεωρεί ότι η Γάζα μπορεί να χτιστεί ξανά με το τέλος της κατοχής. «Πρώτα οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πρέπει να φύγουν από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο κόσμος επικεντρώνεται στη Γάζα τώρα, αλλά κανείς δεν επικεντρώνεται στη Δυτική Όχθη. Έχουμε συνεχείς επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, στη Βηθλεέμ, στη Ραμάλα, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Όπως επισημαίνει ο Ντόρχομ «έχουμε πάνω από 1.300 οδοφράγματα και πύλες που κλείνουν κάθε γωνιά της Δυτικής Όχθης».

Μία τεράστια φυλακή η οποία όπως αναφέρει «μεγαλώνει όταν έχουμε ισραηλινούς εποίκους όπως ο Μπεν Γκβιρ και ο Σμότριτζ και ο Νετανιάχου στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Για τη λύση δύο κρατών

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο πρέσβη οι Παλαιστίνοι «πάντα πιστεύαμε στη λύση των δύο κρατών».

Υπενθυμίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν εντολή για λύση των δύο κρατών. Το ψήφισμα 181 του ΟΗΕ για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ επέβαλε λύση δύο κρατών. Αλλά όλες οι χώρες αναγνώρισαν το Ισραήλ. Αλλά δεν αναγνώρισαν όλες οι χώρες το κράτος της Παλαιστίνης.

«Και γι’ αυτό καλούμε όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης για να σωθεί η λύση των δύο κρατών. Και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση ξανά και ξανά να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Για το κύμα αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους

Σύμφωνα με τον Ντόρχομ κάθε αναγνώριση που έρχεται από οποιαδήποτε χώρα, πιέζει το Ισραήλ επειδή κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο.

Για την εκπροσώπηση των Παλαιστινίων στη Γάζα

Ο Ντόρχμο τονίζει διαρκώς ότι το Ισραήλ είναι μια δύναμη κατοχής. Το Ισραήλ δεν θέλει την ύπαρξη της Παλαιστίνης.

Αναφέρεται στους δύο ηγέτες Γιασέρ Αραφάτ και Γιτζάκ Ράμπιν σημειώνοντας ότι η βούληση τους «επισφραγίστηκε με τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο μεταξύ Γιάσερ Αραφάτ και του Γιτζάκ Ράμπιν. Δύο χρόνια αργότερα, οι Ισραηλινοί δολοφόνησαν αυτόν τον Γιτζάκ Ράμπιν. Ένα χρόνο μετά από αυτό ο Νετανιάχου ήρθε στην εξουσία το 1996 και ορκίστηκε ότι θα καταστρέψει τις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών.

Από τότε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να καταστρέψει τη λύση των δύο κρατών».

Υπενθυμίζει ότι οι Παλαιστίνιοι εμποδίζονται να πάνε στους Άγιους Ττόπους τους. Όπως λέει «όταν οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί θέλουν να πάνε το Μεγάλο Σάββατο να προσευχηθούν στον Πανάγιο Τάφο, περιμένοντας να λάβουν το Άγιο Φως για την Κυριακή του Πάσχα, εμποδίζονται να εισέλθουν στον Πανάγιο Τάφο».

Για τις πολιτικές Απαρτχάιντ

Όπως λέει υπάρχει όριο ηλικίας για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε και να προσευχηθούν στο τέμενος Αλ Άκσα ή να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ.

«Και αυτό το όριο ηλικίας είναι από 18 ετών έως 45 ετών. Οποιοσδήποτε άνω των 45 ετών ή 50 επιτρέπεται να εισέλθει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ επειδή δεν αποτελεί απειλή. Αλλά οποιοσδήποτε εντός της ηλικιακής ομάδας 18 και 50 ετών αποτελεί απειλή για το Ισραήλ».

«Αυτό είναι απαρτχάιντ. Και οι Παλαιστίνιοι ζουν κάτω από νόμους Απαρτχάιντ. Έχουμε δύο ειδών κανόνες. Έναν στρατιωτικό νόμο για τους Παλαιστίνιους που ζουν στη γη τους και έναν αστικό νόμο για τους Ισραηλινούς.

Έτσι, αν ένας Ισραηλινός πετάξει μια πέτρα, είναι εντάξει, πηγαίνει στο αστικό δικαστήριο απελευθερώνεται το ίδιο δευτερόλεπτο. Αλλά αν ένας Παλαιστίνιος πετάξει μια πέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, για κάθε πέτρα που πετάει, φυλακίζεται για 20 χρόνια. Ακόμα και αν είναι παιδί, ακόμα και αν είναι παιδί που πετάει τη πέτρα, παίζοντας.

Μπορεί να παίζει και τότε Ισραηλινός μπορεί να έρθει και να πει, είδα αυτό το παιδί να πετάει μια πέτρα. Ο ισραηλινός στρατός θα έρθει και θα το συλλάβει στη μέση της νύχτας από το σπίτι του. Και οι Ισραηλινοί δεν συλλαμβάνουν ποτέ ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έρχονται στις 4 η ώρα το πρωί ενώ τα παιδιά κοιμούνται.

Χτυπούν την πόρτα, σπάζουν την πόρτα, καταστρέφουν το σπίτι, τραβούν τα πάντα από τη θέση τους. Ψάχνουν για το παιδί. Και τραβούν το παιδί χωρίς δικηγόρο, χωρίς τους γονείς του, χωρίς καμία εκπροσώπηση, και το πηγαίνουν σε στρατιωτικό δικαστήριο.

Και εκεί ανακρίνεται χωρίς δικηγόρο και οι γονείς του δεν γνωρίζουν, πού βρίσκεται. Και στη συνέχεια τον ρίχνουν σε διοικητική κράτηση με βάση μυστικές πληροφορίες.

Πληροφορίες που κανένας Παλαιστίνιος δικηγόρος ή Ισραηλινός δικηγόρος δεν έχει το δικαίωμα να μάθει ποιο ήταν το έγκλημά του. Και αυτό το παιδί μπορεί να φυλακιστεί από την ηλικία των 12 ετών μέχρι να γίνει 18 ετών.

Τότε στέλνεται στις, φυλακές των ενηλίκων. Φυσικά, όλες αυτές οι φυλακές βρίσκονται μέσα στα ισραηλινά εδάφη. Και το διεθνές δίκαιο απαγορεύει στο Ισραήλ, μια κατοχική δύναμη, να φυλακίζει ή να φυλακίζει ή να κρατάει οποιονδήποτε από τους ανθρώπους υπό κατοχή σε φυλακές εκτός των κατεχομένων εδαφών».

Για τη δύναμη που θα εγκατασταθεί στη Γάζα

Σύμφωνα με τον Ντόρχομ μόνο ο παλαιστινιακός λαός μπορεί να δώσει εντολή στη χώρα του και στην ηγεσία του και σε οτιδήποτε που κυβερνά τη χώρα του.

Όπως αναφέρει η PLO είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Οποιεσδήποτε εκλογές θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο κυβερνητικός φορέας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Επειδή πρόκειται για μια ενιαία οντότητα, πρόκειται για ένα ενιαίο κράτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τη Γάζα ή μόνο με τη Δυτική Όχθη.

Για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, λέει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά είναι περισσότερο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τον Ντόρχομ είναι οι Παλαιστίνιοι αυτοί που θα κυβερνήσουν, τη Γάζα. Για τη Χαμάς, η ηγεσία μας έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί γιατί όταν, η αναγνώριση και ίδρυση του κράτους της Παλαιστίνης συμβεί,πρέπει να είναι κάτω από μία σημαία, μία κυβέρνηση, ένα όπλο, μία διοίκηση.

Για το διεθνές δίκαιο

Για τον πρέσβη της Παλαιστίνης όταν οι χώρες θέλουν να παρακάμψουν το διεθνές δίκαιο, κατηγορούν την αστυνομική δύναμη που προστατεύει, αυτό το διεθνές δίκαιο. Αλλά τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να προστατεύσουν τη διεθνή τάξη, για να προστατεύσουν, χώρες, μικρές χώρες και μεγάλες χώρες από χώρες που θεωρούν, τους εαυτούς τους ως πιο ισχυρούς από τους άλλους.

Όπως λέει «οι νόμοι θεσπίστηκαν για την προστασία ανθρώπων, τα ψηφίσματα θεσπίστηκαν για τη δημιουργία ειρήνης. Υπήρξε μια μακρά περίοδος ειρήνης μετά την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένες χώρες αργότερα αποφάσισαν να παραβιάσουν αυτές τις συμφωνίες.

Και τότε αρχίσαμε να βλέπουμε τον κόσμο σε χάος. Και χωρίς, μια διεθνή βασισμένη σε κανόνες τάξη, θα δούμε χάος παντού».

Για τη Χαμάς

Όπως λέει ο Ντόρχομ η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα.«Αν θέλει να είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας, πρέπει να είναι πολιτικό κόμμα. Αφοπλισμένοι. Ο πρόεδρός μας λέει ότι θέλουμε, μια αφοπλισμένη Παλαιστίνη. Αν έχουμε ειρήνη με τους γείτονές μας, γιατί χρειαζόμαστε όπλα; Θέλουμε μια αποστρατιωτικοποιημένη Παλαιστίνη γιατί πιστεύουμε στην ειρήνη.

Πάντα πιστεύαμε στην ειρήνη. Και μπορούμε να δούμε ότι, στη Δυτική Όχθη, εξακολουθούμε να δεχόμαστε καθημερινές επιθέσεις από τους Ισραηλινούς εποίκους και τον Ισραηλινό στρατό, καθημερινές εισβολές. Και οι Παλαιστίνιοι επιλέγουν το δρόμο της ειρήνης.

Επιλέγουν να, αντιστέκονται ειρηνικά, να κάνουν ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά δεν θέλουν όπλα. Θέλουν να ζήσουν, ειρηνικά όπως ζούσαν ειρηνικά μετά τις συμφωνίες του Όσλο. Υπήρχε ευημερία, υπήρχε ειρήνη, υπήρχε ανάπτυξη.

Ζούσαμε ευτυχισμένοι. Αλλά ήταν οι Ισραηλινοί που παραβίασαν τις συμφωνίες του Όσλο. Και συνέχισαν να καθυστερούν την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης. Συνέχισαν να χτίζουν οικισμούς. Είχαμε 150.000 εποίκους πριν από τις συμφωνίες του Όσλο.

Και τώρα έχουμε μεταξύ 850.000 έως 950.000 εποίκους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εποίκους βρίσκονται γύρω την περιοχή της Ιερουσαλήμ. Προσπαθούν να οικοδομήσουν έναν ζωτικό χώρο για να χωρίσουν τη βορεια Δυτική Όχθη από τη νότια Δυτική Όχθη και από την Ιερουσαλήμ, το οποίο ονομάζουμε σχέδιο εποικισμού Ε1.

Αυτό το σχέδιο εποικισμού Ε1 τώρα βρίσκεται σε παύση. Αλλά έτσι είναι πάντα. Οι Ισραηλινοί, όταν τους κατηγορεί η διεθνής κοινότητα για κάτι, κάνουν παύση. Όταν τα πράγματα χαλαρώνουν, συνεχίζουν εκ νέου τα προγράμματά τους».

Για τα οδοφράγματα

Ο Ντόρχομ αναφερόμενος στα οδοφράγματα σημειώνει ότι οι πύλες «μπορούν να αποφασίσουν να κλείσουν αυτή την πύλη σήμερα, χωρίς να αναφέρουν πότε θα ανοίξει. Φυσικά, ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει. Και αν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει αυτή την πύλη, υπάρχουν κάμερες.

Κάποιες κάμερες έχουν όπλα πάνω τους, και μπορούν να τους πυροβολήσουν και μπορούν να έρθουν και να τους συλλάβουν αμέσως. Κανείς δεν στέκεται στην πύλη. Έτσι, αν μια έγκυος γυναίκα χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κανένα πλήρωμα ασθενοφόρου δεν επιτρέπεται να περάσει επειδή η πύλη είναι κλειστή.

Θα πρέπει να κάνουν μια τεράστια παράκαμψη. Αυτό που μπορεί να είναι 1 χιλιόμετρο μακριά μπορεί να χρειαστεί 20 χιλιόμετρα για να γυρίσουν. Αυτές είναι πολιτικές Απαρτχάιντ. Έχουμε το τείχος του Απαρτχάιντ, το οποία χτίζεται μέσα σε παλαιστινιακά εδάφη, όχι στα σύνορα του 1967».

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο πρέσβη «όταν χτίζεις ένα τείχος μέσα μια πόλη, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις φυσική επέκταση. Οπότε πώς αυξάνεται ο πληθυσμός; Πώς μπορείς να έχεις τα χωράφια σου μέσα στην πόλη σου για γεωργία, για φαγητό; Όλα αυτά εξαφανίζονται.

Και πώς επικοινωνείτε με την οικογένειά σας που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα μακριά; Πρέπει να περάσεις από αυτή την πύλη, αλλά φυσικά δεν υπάρχει κανείς στην πύλη και είναι κλειστή, οπότε δεν μπορείς να ταξιδέψεις με αυτοκίνητο. Μπορείς να περπατήσεις, αλλά και το περπάτημα είναι επικίνδυνο γιατί αν περπατήσεις και ένας Ισραηλινός έποικος έρθει κοντά σου και σου επιτεθεί, είναι δικό σου λάθος που σου επιτέθηκε».

Για τον αφοπλισμό

«Μιλούν για αφοπλισμό. Εντάξει, συμφωνούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά τι γίνεται με τον αφοπλισμό των 250.000 εποίκων που τους δόθηκαν όπλα από τον Μπεν Γκβίρ, τους δόθηκαν όπλα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και να επιτεθούν στους Παλαιστίνιους; Δεν προστατεύουν τους εαυτούς τους.

Ποια είναι λοιπόν η χρησιμότητα του ισραηλινού στρατού; Γιατί οπλίζετε τους Ισραηλινούς εποίκους; Γιατί το Ισραήλ οπλίζει Ισραηλινούς εποίκους; Για να εξαπολύουν επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων» σημειώνει ο Ντόρχομ.

Για τις Συμφωνίες του Αβραάμ

Όπως αναφέρει ο Ντόρχομ οι Αραβικές χώρες είχαν πάντα όρους.

Υπενθυμίζει δε ότι το ισραηλινό κέρμα Σεκέλ έχει τον χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ.

«Και αυτός ο χάρτης περιλαμβάνει μέρος της Σαουδικής Αραβίας, μέρη του Κουβέιτ, μέρη του Ιράκ, ίσως περισσότερο από τη μισή Σαουδική Αραβία, ένα μεγάλο μέρος του Σινά στην Αίγυπτο, κάποια μέρη της Κύπρου, της Συρίας και του Λιβάνου. Όταν λοιπόν οι Ισραηλινοί θέλουν να μιλήσουν για ειρήνη, γιατί μιλάνε για ένα Μεγάλο Ισραήλ που θα περιλαμβάνει όλη αυτή τη γη; Έτσι, ο αραβικός κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ, είναι ένα καθαρά αποικιακό σχέδιο και έχει πιέσει για μια ειρηνευτική διαδικασία και έχει θέσει όρους.

Δεν θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ αν δεν υπάρξει αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Και αυτός ο όρος αφορά το Ισραήλ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τονίζει ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ όπως και η ειρηνευτική συμφωνία, που υπογράφηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, δεν έχουν σχέση με το διεθνές δίκαιο ή τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Για την ΕΕ

Ο Ντόρχομ τονίζει ότι σειρά χωρών εντός και εκτός ΕΕ αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης.

Σημειώνει την Πρωτοβουλία της Νέας Υόρκης, την οποία, όπως υπενθυμίζει υπέγραψε η Ελλάδα. Μία πρωτοβουλία που ζητά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν την οικοδόμηση του κράτους της Παλαιστίνης.

Όπως λέει προκειμένου να υπάρξει η λύση των δύο κρατών, οι χώρες καλούνται να αναγνωρίσουν τη λύση των δύο κρατών. Διότι όταν αναγνωρίζεις τα παλαιστινιακά σύνορα, αυτό σημαίνει οποιαδήποτε παραβίαση από το Ισραήλ είναι παραβίαση της συμφωνίας επίσης μεταξύ του Ισραήλ και της συγκεκριμένης χώρας.

«Και τώρα όταν ερχόμαστε να ρωτήσουμε, μπορώ να ρωτήσω εσάς ή οποιονδήποτε στην Ελλάδα, ποια είναι τα σύνορα του Ισραήλ; Οι αξιωματούχοι θα απαντήσουν, τα σύνορα του 1967. Εντάξει, ας πούμε τα σύνορα του 1967.

Αλλά τι γίνεται με τους δρόμους και τους εποικισμούς; Εντάξει, είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αλλά τι έχει κάνει αυτή η χώρα για να, εμποδίσει το Ισραήλ να χτίσει περισσότερους οικισμούς, περισσότερους δρόμους; Και βλέπουμε ότι οι χώρες τώρα αρχίζουν να αντιδρούν σε αυτό.

Και είδαμε, κάποιες κυρώσεις από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και νέες πρωτοβουλίες για να περιορίσουν, την επέκταση του Ισραήλ, μέσα, βαθιά μέσα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τον κίνδυνο η διεθνής κοινότητα να ξεχάσει ξανά

«Όταν κοιτάζω τα παγκόσμια ΜΜΕ, τα κυρίαρχα ΜΜΕ, βλέπω μια βαθιά εστίαση σε αυτό που αποκαλούν ομήρους. Οι 20 όμηροι, πολλοί από τους οποίους είναι προσωπικό του ισραηλινού στρατού.

Η εστίαση είναι στους 20, αλλά όχι στους 67.000 μάρτυρες. Όχι στους 15.000 κρατούμενους, Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές. Όχι στις γυναίκες κρατούμενες, όχι στα παιδιά κρατούμενα, όχι στους διοικητικούς κρατούμενους, όχι στους γιατρούς, τους δημοσιογράφους, τίποτα από όλα αυτά» σημειώνει ο Ντόρχομ.

Και συνεχίζει «ξέρετε ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που κρατά τις σορούς των Παλαιστινίων για πολλά χρόνια; Έχουν πολλά, νεκροταφεία, σειρα νεκροταφείων Παλαιστινίων, κρατούν σορούς Παλαιστινίων σε άγνωστα νεκροταφεία.

Κανείς δεν εστιάζει σε αυτό. Επικεντρώνονται στις 28 σορούς που ισχυρίζονται ότι βρίσκονται ακόμα μέσα στη Γάζα. Πώς να καταφέρουν οι κάτοικοι της Γάζας να φτάσουν σε αυτές τις σορούς; Πολλές θα μπορούσαν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Αλλά κανείς δεν εστιάζει στους 15.000 Παλαιστίνιους που αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Οπότε είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού; Είναι οι Παλαιστίνιοι παιδιά ενός κατώτερου Θεού; Αυτό είναι, ένα ερώτημα που ο κόσμος πρέπει να απαντήσει. Γιατί οι Παλαιστίνιοι ξεχνιούνται; Ναι, έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά, τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να σκοτώσει Παλαιστίνιους».

Ο Ντόρχομ καλεί τις χώρες «να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ισραήλ, διότι Ισραήλ καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα.

Όσο διαπράττουν περισσότερα εγκλήματα πολέμου, όσο συνεχίζουν να διαπράττουν γενοκτονία και ο κόσμος παρακολουθεί, γιατί να σταματήσουν; Αν δεν υπάρξουν κυρώσεις, αν δεν υπάρξει πραγματική πολιτική και οικονομική πίεση, οι Ισραηλινοί θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν».

Για τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα

Ο Παλαιστίνιος πρέσβης δηλώνει ευγνώμων για τη στάση του ελληνικού λαού απέναντι στην ισραηλινή κατοχή στη Γάζα.

Σημειώνει τις κοινές αξίες για δικαιοσύνη, δημοκρατία, ελευθερία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο οι Έλληνες πάντα, αγωνίζονταν. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους..Αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους από τη ναζιστική κατοχή. Και το είδαμε αυτό στην Ιστορία, για τους μάρτυρες του Διστόμου, και της Καισαριανής και των Ανωγίων. Το έχουμε δει αυτό στην ελληνική ιστορία, και είμαστε πολύ, πολύ περήφανοι γι’ αυτό, όπως λέει.

Δηλώνει δε ευγνώμων εκ μέρους του Παλαιστινιακού λαού για τον ελληνικό λαό «που στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που στέκεται στη σωστή πλευρά της δικαιοσύνης, στη σωστή πλευρά της ελευθερίας. Ζητούν πάντα για μια ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη. Και το ακούω παντού. Περπατάω στους δρόμους και ακούω «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Είναι κάτι που νιώθω πολύ περήφανος όταν περπατάω και βλέπω όλους αυτούς τους φίλους γύρω μου, να φωνάζουν για μια ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη. Ελεύθερη από την κατοχή, ελεύθερη από τη δολοφονία των παιδιών μας».

Όπως λέει «φέρνει μια πολύ ωραία αίσθηση, συγκίνηση στην καρδιά μου να ξέρω ότι υπηρετώ σε αυτή την όμορφη χώρα. Και δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, επίσης να εκφράσω στην ελληνική κυβέρνηση που έχει μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης».

Απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση τονίζει πως «το ψήφισμα 181 το 1947 για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, προέβλεπε την ίδρυση δύο κρατών, ένα ισραηλινό και ένα παλαιστινιακό. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, θα πρέπει να αναγνωρίσει και το κράτος της Παλαιστίνης, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί η λύση των δύο κρατών».

Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό

Κλείνοντας ο Παλαιστίνιος πρέσβης σημειώνει «σας ευχαριστώ όλους τους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν κάνει αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες. Έχω πάει σε εκθέσεις ζωγραφικής, σε εκθέσεις. Έχω πάει σε δημοσιογραφικές εκθέσεις. Έχω πάει σε μουσικά φεστιβάλ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους τραγουδιστές που τραγούδησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ τους, ψάλλοντας για την ελευθερία της Παλαιστίνης. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ήταν στο στο στολίσκο ελευθερίας που πήγαινε στη Γάζα.

Προσπάθησαν να σπάσουν την πολιορκία. Προσπάθησαν να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Συνάντησα πολλούς από αυτούς στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτώ, να τους καλωσορίσω. Πολλούς από αυτούς τους γνώριζα, πολλοί από αυτούς από άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους για το θάρρος τους να σπάσουν την πολιορκία του λαού μας, να παραδώσουν την πολυπόθητη ανθρωπιστική βοήθεια, να πάνε γάλα σε παιδιά που έχουν εμποδιστεί αυτό το βασικό προνόμιο να τρώνε και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Σας ευχαριστούμε πολύ, όλο τον ελληνικό λαό που στέκεται δίπλα μας και που υπερασπίζεται τις αξίες του, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας».