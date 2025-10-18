Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας ανήλικος σε ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης και σύμφωνα με πληροφορίες είναι διασωληνωμένος
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 13χρονος και ελαφρά η μητέρα του.
Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από ΠΑΓΝΗ προς Βούτες.
Διασωληνωμένος ο 13χρονος μετά το ατύχημα στο Ηράκλειο
Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανατραπεί και να καταλήξει εκτός οδοστρώματος.
Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της ενώ στο άλλο ένας άνδρας, με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να απεγκλωβίζουν τα άτομα που παγιδεύτηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το neakriti, ο 13χρονος έφηβος βρίσκεται διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, εκεί όπου ακολουθεί σειρά εξετάσεων. Μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να μεταφερθεί στην ΜΕΘ παίδων του ΠΑΓΝΗ, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του.
Η μητέρα του ανήλικου είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως και το άλλο άτομο που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
