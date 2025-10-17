newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Ταϊλάνδη: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο και τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 09:17

Ταϊλάνδη: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο και τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της

Τραγικό τέλος για 26χρονη Λευκορωσίδα - Οι απατεώνες δεν δίστασαν να ζητήσουν και 500.000 δολάρια προκειμένου να παραδώσουν στους συγγενείς τη σορό της

Μια 26χρονη από τη Λευκορωσία, η οποία αφού πείσθηκε να πάει στην Ταϊλάνδη για να εργαστεί ως μοντέλο, κατέληξε στη Μιανμάρ όπου δολοφονήθηκε προκειμένου να πάρουν τα όργανά της και να τα πουλήσουν στη «μαύρη αγορά».

Η Βέρα Κραβτσόβα, πέταξε στην Μπανγκόκ για να αναλάβει μια υποτιθέμενη δουλειά ως μοντέλο, αλλά απήχθη από μια βίαιη συμμορία και μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ.

Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».

Συνήθως, από τα θύματα αυτά αφαιρούνται τα διαβατήρια και τα κινητά τους τηλέφωνα και απειλούνται με αφαίρεση οργάνων ή αναγκαστική πορνεία.

Οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.

Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».

Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
