Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος στη Μαδαγασκάρη, ο συνταγματάρχης Μικαέλ Ραντριανιρίνα, ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος, αφού οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία στο νησί αυτή την εβδομάδα έπειτα από διαδηλώσεις όπου πρωτοστατούσαν οι νέοι και οι οποίες οδήγησαν στη διαφυγή του Άντρι Ρατζοελίνα.

Το πραξικόπημα έχει καταδικάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Ο Ρατζοελίνα, την παραπομπή του οποίου με το ερώτημα της καθαίρεσης αποφάσισε η Εθνοσυνέλευση αφότου διέφυγε στο εξωτερικό στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, καταδίκασε την κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό και αρνήθηκε να παραιτηθεί παρά τις εκτεταμένες λιποταξίες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αφρικανική Ένωση και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασαν το πραξικόπημα, το οποίο ήρθε έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων της «Gen Z».

«Θα εκπληρώσω πλήρως, ολοκληρωτικά και δίκαια τα υψηλά καθήκοντα της θέσης μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης», δήλωσε ο Ραντριανιρίνα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

«Ορκίζομαι πως θα ασκήσω την εξουσία που μου ανατίθεται και θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις στην υπεράσπιση και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Ο στρατός διέλυσε όλους τους θεσμούς στη Μαδαγασκάρη, εκτός από την Εθνοσυνέλευση

Ο Ραντριανιρίνα δήλωσε νωρίτερα πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση.

Είπε ακόμη ότι μία επιτροπή υπό την ηγεσία του στρατού θα κυβερνήσει για περίοδο που θα φθάνει τα δύο έτη μαζί με μια μεταβατική κυβέρνηση προτού διεξαχθούν νέες εκλογές.

Ο Ραντριανιρίνα ήταν διοικητής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT, που συμμετείχε στο πραξικόπημα του 2009 το οποίο έφερε τον Ρατζοελίνα στην εξουσία, αλλά ήρθε σε ρήξη μαζί του την περασμένη εβδομάδα καλώντας τους στρατιώτες να μην ανοίξουν πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της Μαδαγασκάρης, που αριθμεί περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μικρότερος των 20 ετών. Τα τρία τέταρτα των κατοίκων ζουν στη φτώχεια. Στο διάστημα από την ανεξαρτησία το 1960 και το 2020 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 45%, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.