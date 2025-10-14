Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρι Ρατζοέλινα, απηύθυνε το βράδυ χθες Δευτέρα έκκληση για «σεβασμό του Συντάγματος» στο πρώτο του μήνυμα αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, και έκανε λόγο για απόπειρα δολοφονίας του (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, ο Αντρι Ρατζοέλινα).

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όχι στην κρατική τηλεόραση, ο Ρατζοέλινα διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται «σε ασφαλή τοποθεσία» ύστερα από «απόπειρα δολοφονίας» του, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, κι αυτός είναι να σεβαστούμε το Σύνταγμα που ισχύει στη χώρα», είπε, απορρίπτοντας ουσιαστικά το αίτημα των διαδηλωτών να παραιτηθεί.

Νωρίτερα χθες, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης εγκατέλειψε τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος, επικαλούμενο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Σιτένι Ραντριανασολονιάικο και στρατιωτική πηγή που δεν κατονόμασε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Παρατυπίες

Στις διαδηλώσεις κατά του Αντρί Ρατζοελίνα, τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη.

Ο Ρατζοελίνα ανέλαβε την εξουσία για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα του 2009. Παραιτήθηκε το 2014, αλλά επανήλθε στην προεδρία μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2018 και εξασφάλισε τρίτη θητεία στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες, σύμφωνα με τους αντιπάλους του, σημαδεύτηκαν από παρατυπίες.