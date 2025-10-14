Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Ο Άντρι Ρατζοελίνα ανατράπηκε την Τρίτη από τη θέση του προέδρου στη Μαδαγασκάρη, με στρατιωτικό πραξικόπημα. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα εβδομάδων διαμαρτυριών των νέων της χώρας, λόγω φτώχειας, διακοπών ρεύματος και έλλειψης ευκαιριών.

Μετά την ψηφοφορία του κοινοβουλίου στη νησιωτική χώρα του Ινδικού Ωκεανού, για την αποπομπή του Ρατζοελίνα, ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT στη Μαδαγασκάρη δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα σχηματίσουν κυβερνητικό συμβούλιο. Αυτό θα αποτελείται από αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και της χωροφυλακής, μια στρατιωτική μονάδα που αστυνομεύει τους πολίτες, και θα διορίσουν έναν πρωθυπουργό για να σχηματίσει «γρήγορα» μια πολιτική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Άντρι Ρατζοελίνα έχει ήδη φύγει από τη χώρα.

Δημοψήφισμα σε 2 χρόνια

«Αναλαμβάνουμε την εξουσία», δήλωσε ο Συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανίρινα στους δημοσιογράφους, από το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο. Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές επευφημούσαν, μαζί με τους στρατιώτες που είχαν ενωθεί μαζί τους. Ο Ραντριανίρινα είπε ότι το σύνταγμα και οι εξουσίες του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου είχαν ανασταλεί και ότι θα διεξαχθεί δημοψήφισμα σε δύο χρόνια.

Ο Ρατζοελίνα, λίγες ώρες νωρίτερα, και σε μια ύστατη προσπάθεια να προλάβει την αποπομπή του, από άγνωστη τοποθεσία εξέδωσε διάταγμα διάλυσης της Κάτω Βουλής. Ωστόσο, οι νομοθέτες το αγνόησαν και ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία τον τερματισμό της διακυβέρνησης του 51χρονου ηγέτη, ο οποίος ο ίδιος ανήλθε στην εξουσία ως μεταβατικός ηγέτης με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2009.

Το γραφείο του Ρατζοελίνα εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας την ανακοίνωση του Ραντριάνιρινα ως «παράνομη δήλωση» και «σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου».

Οι διαμαρτυρίες της Gen Z

Η πτώση του Ρατζοελίνα ήρθε έπειτα από εβδομάδες διαμαρτυριών υπό την ηγεσία της Gen Ζ. Αφορμή ήταν οι συνεχείς διακοπές ρεύματος και νερού. Ωστόσο, σταδιακά εξελίχθηκαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ρατζοελίνα.

Τα ζητήματα που έθετα οι διαδηλωτές αφορούσαν την κυβερνητική διαφθορά, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το κόστος ζωής και τη φτώχεια. Το 75% του πληθυσμού στη Μαδαγασκάρη ζει σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Αν και νέοι ηγήθηκαν των διαδηλώσεων, σταδιακά τους ακολούθησαν και άλλοι, όπως πολιτικές ομάδες και συνδικάτα.

Η κρισιμότερη εξέλιξη ήρθε το Σάββατο, όταν ο συνταγματάρχης Ραντριανίρινα και ο στρατό συντάχθηκαν με τους διαμαρτυρόμενους πολίτες και στράφηκαν εναντίον του προέδρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ρατζοελίνα αρχικά να κρυφτεί και στη συνέχεια να φύγει από τη χώρα. Σε ομιλία του τη Δευτέρα το βράδυ, που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρατζοελίνα είπε ότι έφυγε από τη χώρα για ένα «ασφαλές μέρος» φοβούμενος για τη ζωή του.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι εμπνεύστηκαν από άλλα κινήματα με επικεφαλής την Gen Ζ που ανέτρεψαν ηγέτες στο Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα. Οι νεαροί διαδηλωτές έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν ηγέτη.

Η Μαδαγασκάρη, μια εκτεταμένη νησιωτική χώρα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της νότιας Αφρικής, με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βανίλιας στον κόσμο και, λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης, είναι γνωστή για τη βιοποικιλότητά της. Από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη γαλλική αποικιακή κυριαρχία το 1960, έχει αγωνιστεί να ξεπεράσει τη φτώχεια και την πολιτική αστάθεια, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς πραξικοπημάτων.