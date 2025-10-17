Το ιστορικό μουσείο στο Γαλαξίδι που χρειάζεται εκσυγχρονισμό

Την ομόφωνη απόφαση για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει τη δρομολόγηση ενεργειών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου του Γαλαξιδίου, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια πρωτοβουλίας που έλαβαν εξέχουσες προσωπικότητες του Γαλαξιδίου, καθώς και επικοινωνίας που ακολούθησε μαζί τους, στη διάρκεια της οποίας ετέθησαν οι κυριότεροι στόχοι. Μεταξύ αυτών και στην κορυφή όλων, η αναβάθμιση του Μουσείου, η επισκευή-συντήρησή του, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων κ.α., παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα από την εξεύρεση χρηματοδότησης, απ’ όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου

Με δεδομένο πως υπάρχει ανάγκη -σύμφωνα με την δημοτική Αρχή Δελφών-το Μουσείο να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες, να ακολουθήσει τις απαιτήσεις της εποχής, να στραφεί ακόμα περισσότερο στη διάδραση του επισκέπτη με αυτό, αλλά και να αποκτήσει επιπλέον χώρους μέσω νέας πτέρυγας, η εν λόγω ομάδα εργασίας θα αναλάβει την καταγραφή του συνόλου των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, θα τις ιεραρχήσει και ακολούθως θα διερευνήσει κάθε ενδεχόμενο χρηματοδότησής τους.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τα συμμετέχοντα μέλη στην ομάδα εργασίας, τονίζοντας πως η έως σήμερα αναγνωρισμένη από όλους πορεία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι αποτελεί εγγύηση για το ρόλο που θα επιτελέσουν ως προς την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν»ανέφερε σε ανάρτηση του ο δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής.