Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Επανέρχεται και επίσημα πλέον ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2026.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ όπως προβλέπεται.

Ο Δακτύλιος περιλαμβάνει την περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Ανδρέα Φραντζή – Λεωφόρος Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Περιορισμοί κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου

Μαζί με την εφαρμογή του Δακτυλίου, τίθενται και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ως εξής:

Τις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με ζυγό τελευταίο αριθμό στην πινακίδα.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με μονό τελευταίο ψηφίο στην πινακίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 ισχύουν και για την περίοδο 2025-2026.