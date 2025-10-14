Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 09:37
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δακτύλιος στην Αθήνα: Πώς ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου πριν από σχεδόν μισό αιώνα
Ιστορικό Αρχείο 14 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Δακτύλιος στην Αθήνα: Πώς ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου πριν από σχεδόν μισό αιώνα

Πότε υιοθετήθηκε ως μόνιμο μέτρο κατά της ρύπανσης και του κυκλοφοριακού στην Αθήνα ο δακτύλιος

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Τέτοιες ημέρες κάθε χρόνο, εδώ και δεκαετίες, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας υποδέχονται και πάλι, στην καθημερινότητά τους, ύστερα από τη θερινή διακοπή, το μέτρο του «δακτυλίου», τον περιορισμό δηλαδή της κυκλοφορίας των Ιδιώτικής Χρήσης (ΙΧ) αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Και ενώ φέτος έχει προκληθεί μια σχετική αναστάτωση σχετικά με το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η εφαρμογή του δακτυλίου, μέσα από το Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», εξετάζουμε πως πρωτοεμφανίστηκε το συγκεκριμένο μέτρο.

Το 1979, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, αποτελούσε, ήδη, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πρωτεύουσας και τότε ήταν που τέθηκε επί τάπητος το σχέδιο εφαρμογής δακτυλίου.

«ΤΑ ΝΕΑ», 31.10.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1982, η Αθήνα αντιμετώπιζε το ιδαίτερα δυσμενές κοκτέιλ του κυκλοφοριακού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανίες και οχήματα.

Τον Ιανουάριο του 1982, τα μέτρα του δακτυλίου τέθηκαν στον δημόσιο διάλογο ως μέτρα που θα εφαρμόζονταν «μόνο όταν η ρύπανση γίνεται επικίνδυνη».

Συγκεκριμένα περιγράφονταν ως εξής:

«Μέτρα για τα αυτοκίνητα

α) Εκ περιτροπής κυκλοφορία μονών – ζυγών – ΙΧ αυτοκινήτων στα όρια του λεκανοπεδίου της Αθήνας που ορίζονται ενδεικτικά: Κορυφογραμμή Αιγάλεω, Φυλή, εξωτερική περίμετρος Άνω Λιοσίων – Αχαρνών (Μενίδιου), σιδ. Γραμμής, Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας, Διονύσου, Κορυφογραμμής Πεντέλης, Σταυρού, Κορυφογραμμής Υμηττού και Βάρης».

«ΤO BHMΑ», 16.1.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Μονά – ζυγά

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1982, οι μετρήσεις έδειξαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρύπανσης και έτσι η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, με υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τον Αντώνη Τρίτση, προχώρησε στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων στις βιομηχανίες και στα ΙΧ αυτοκίνητα

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 11ης Μαΐου:

«Οι προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες που θα επιδεινώσουν την κατάσταση, το επόμενο διήμερο, υποχρέωσαν τις Αρχές να θέσουν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους της πρωτεύουσας:

»Έτσι σήμερα κυκλοφορούν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με μονό αριθμό και αύριο τα Ι.Χ με ζυγό, μειώνεται κατά 30% η παραγωγή 71 βιομηχανιών που περιλαμβάνονται στον γνωστό πίνακα του Υπουργείου Βιομηχανίας, διακόπτεται η λειτουργία καμινίων, χυτηρίω, μονάδων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, λατομείων και σπασοτριβείων κι απαγορεύεται η λειτουργία αποτεφρωτήρων.

»Παράλληλα μειώνεται κατά μία ώρα το ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας».

»(…) Η ισχύς των έκτακτων μέτρων αρχίζει στις 5 το πρωί σήμερα και λήγει στις 5 το πρωί της Πέμπτης. Οι περιορισμοί στη λειτουργία των βιομηχανιών και στην κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων αναφέρονται στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, δηλαδή στην περιοχή που περικλείνεται από τον Υμηττό, την Πεντέλη και το Αιγάλεω».

«ΤO BHMΑ», 11.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο πρώτος μήνας με δακτύλιο

Σύντομα έγινε φανερό ότι το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο της Αθήνας, του «νέφους» όπως καθιερώθηκε να το αποκαλούμε αλλά και τα σοβαρά συγκοινωνιακά προβλήματα απαιτούσαν πιο δραστικές και μόνιμες λύσεις. Στον τρόπο που θα αντιμετωπίζονταν αυτά, δεν υπήρχε ομοφωνία,

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 26ης Μαΐου 1982:

«Ενώ ο αποκλεισμός του κέντρου της Αθήνας για τα ΙΧ γίνεται αποδεκτός σαν “μέτρο συναγερμού” για την αντιμετώπιση του νέφους, διατυπώνονται αντιρρήσεις για τη μονιμοποίηση σαν μέτρου και για το κυκλοφοριακό. (…)

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 26.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

»Οι δύο κύριες προτάσεις που διατυπώνονται και που θα συζητηθούν στη σημερινή σύσκεψη της υπουργικής επιτροπής είναι:

»Πρώτη: Επέκταση των μέτρων συναγερμού για το νέφος και μόνιμη εφαρμογή τους ανεξάρτητα από τις τιμές της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως, δηλαδή, εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ. στο λεκανοπέδιο κάθε μέρα (πλην Σαββατοκύριακου) με παράλληλο αποκλεισμό του κεντρικού δακτυλίου για ορισμένες ώρες της ημέρας.

»Δεύτερη: “Ελαφρότερα” μέτρα για τα Ι.Χ. σε καθημερινή βάση και εφαρμογή των μέτρων συναγερμού ανάλογα με τις τιμές της ρυπάνσεως. (…) Εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων μόνο στον κεντρικό δακτύλιο της πόλης (μονά – ζυγά από το πρωί ως τις 5 το απόγευμα) εκτός Σαββατοκύριακου, κι ελεύθερη κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο κάθε μέρα.

«ΤO BHMΑ», 29.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι τελικές αποφάσεις

Τελικά ως προς την κυκλοφορία των ΙΧ, σύμφωνα με «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 29ης Μαΐου 1982, αποφασίστηκαν τα εξής:

«Από την προσεχή Τρίτη και όλο τον Ιούνιο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. στο Κέντρο (Αλεξάνδρας – Υμηττού – Χαμοστέρνας – Κωνσταντινουπόλεως) από 8 π.μ. ως 4 μ.μ.

»Επίσης, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, καθιερώνεται η κυκλοφορία εκ περιτροπής μονών – ζυγών από 5 π.μ. ως 5 μ.μ»

Υπήρξαν πάντως διαμαρτυρίες από τους καταστηματάρχες του κέντρου σύμφωνα με τους οποίους τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας έφεραν και μείωση πωλήσεων.

«ΤA NEΑ», 27.8.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Η επιστροφή

Τα μέτρα του δακτυλίου που είχαν εξαγγελθεί για τον μήνα Ιούνιο και ανεστάλησαν κατά την περίοδο του καλοκαιριού, επέστρεψαν δριμύτερα στα μέσα Σεπτεμβρίου 1982, με αρχικό σχεδιασμό να ισχύσουν ως τον Δεκέμβριου του 1982.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 27ης Αυγούστου 1982:

«Το κύριο βάρος ρίχνεται στους περιορισμούς της κυκλοφορίας των 500.000 Ι.Χ. στο αθηναϊκό κέντρο, τον γνωστό “εσωτερικό οδικό δακτύλιο”.

»Στη διάρκεια του φθινοπωρινού τριμήνου, στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. από τις 7 – 9.30 π.μ.

»Ειδικά όμως για τις 45 ημέρες από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου τα μέτρα γίνονται αυστηρότερα: Προστίθενται δηλαδή, η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ. από 9.30 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Τούτο σημαίνει ότι την περίοδο αυτή το κέντρο κλείνει για Ι.Χ. επί δώδεκα σχεδόν ώρες.

Υστερα από μία ολιγοήμερη αναστολή το μέτρου στα τέλη Δεκεμβρίου, ο δακτύλιος επέστρεψε τον Ιανουάριο του 1983 και συνεχίζει ως σήμερα να είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας των Αθηναίων.

«ΤA NEΑ», 15.1.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Μπάσκετ 14.10.25

Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον επιτελείο το Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχωρεί μετά από 17 ημέρες δοκιμών – Το «who is who» του 22χρονου και το ελληνικό ενδιαφέρον

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Ανάλυση του Meteo 14.10.25

Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο