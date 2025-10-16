Το ιδιωτικό υποβρύχιο Titan της OceanGate υπέστη ενδόρρηξη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τα συντρίμμια του Τιτανικού λόγω μηχανικών βλαβών και ελλιπών δοκιμών αντοχής, σύμφωνα με επίσημη έκθεση.

Το Titan ναυάγησε τον Ιούνιο του 2023 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβάτες του, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) διαπίστωσε ότι η μηχανική του σκάφους ήταν «ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να παρουσιάσει βλάβες γεγονός που σημαίνει ότι δεν πληρούσε τις όρους αντοχής και ανθεκτικότητας.

Δεν γνώριζαν τα όρια αντοχής του σκάφους

Η NTSB δήλωσε ότι, επειδή η εταιρεία δεν προχώρησε σε ικανοποιητικές δοκιμές του Titan, δεν γνώριζε την πραγματική του αντοχή. Επίσης, δεν γνώριζε ότι είχε υποστεί βλάβη και ότι θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία πριν από το τελευταίο του ταξίδι.

Το Titan, ένα μικρό υποβρύχιο μήκους 6,5 μέτρων που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία OceanGate Expeditions, είχε καταδυθεί στις 18 Ιουνίου 2023, για τουριστική αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού και είχε προγραμματιστεί να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα, αλλά η επαφή χάθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά την αναχώρησή του.

Οι επιβάτες είχαν πληρώσει 25.000 δολάρια ο καθένας για να συμμετάσχουν στην κατάδυση.

Ο Stockton Rush, διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, χειριζόταν το Titan στο τελευταίο του ταξίδι, ενώ στο σκάφος επέβαινε επίσης ο γιος του και ο «εξερευνητής των βυθών» Paul-Henri Nargeolet.

Ευθύνη της εταιρείας

Ξεκίνησε μία γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ αλλά το βαθυσκάφος είχε καταστραφεί λίγο μετά την κατάδυσή του εξαιτίας της «καταστροφικής ενδόρρηξης»

Τον Αύγουστο, η Αμερικανική Ακτοφυλακή δημοσίευσε μια καταδικαστική έκθεση για την εταιρεία, στην οποία διαπίστωσε ότι το περιστατικό ήταν «αποτρέψιμο» και επέκρινε τις «κρίσιμα ελαττωματικές» πρακτικές ασφάλειας της OceanGate.

«Για πολλά χρόνια πριν από το δυστύχημα, η OceanGate χρησιμοποιούσε τακτικές εκφοβισμού, χορηγούσε εξαιρέσεις για επιστημονικές δραστηριότητες και αξιοποιούσε την καλή φήμη της για να αποφύγει την κανονιστική εποπτεία», είχε τονίσει μεταξύ άλλων η ακτοφυλακή στην έκθεση έρευνάς της.