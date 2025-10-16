newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το F-35 δεν είναι αυτό που υποσχέθηκαν – Τι παραδέχεται έκθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 14:03

Το F-35 δεν είναι αυτό που υποσχέθηκαν – Τι παραδέχεται έκθεση των ΗΠΑ

«Το F-35 δεν ήταν ποτέ δυνατό να φανεί αντάξιο των προσδοκιών, γιατί η ίδια του η σύλληψη ήταν βαθιά ελαττωματική»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Θεωρείται το ακριβότερο και πιο αποτελεσματικό όπλο που παρήγαγαν οι ΗΠΑ με πολλά κράτη να το έχουν ήδη αγοράσει και άλλα τόσο –μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- που το θέλουν στο οπλοστάσιό τους.  Ενώ λοιπόν οι Ευρωπαίοι και το NATO το ζητούν επίμονα λόγω Ρωσίας, πρόσφατη έκθεση του Κογκρέσου θα κάνει μελλοντικούς πελάτες να ξανασκεφτούν για το F-35.

Η μεγάλη φιλοδοξία στις ΗΠΑ ήταν να πουληθεί το F-35 -ένα εγχείρημα των 2 τρισ. δολ. (!)- σε σχεδόν 20 χώρες ανά τον κόσμο.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέθεσε συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δύο αμυντικούς αναδόχους Lockheed Martin και Pratt & Whitney, για να αναβαθμίσουν την κατασκευή του αεροσκάφους και του κινητήρα του, το περίφημο πρόγραμμα Block 4.

Δεν είναι ένα μόνο update, αλλά μια σειρά από νέες δυνατότητες που μπαίνουν σταδιακά με λογισμικό + νέο hardware (Tech Refresh-3, TR-3) και φέρνει ισχυρότερο κεντρικό επεξεργαστή, περισσότερη μνήμη και αναβαθμισμένες οθόνες,

Η πρόσφατη έκθεση όμως του Γραφείου Κυβερνητικής Λογοδοσίας (Government Accountability Office, GAO) περιγράφει αναλυτικά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του προγράμματος με τους δύο αναδόχους να συνεχίζουν να παραδίδουν αεροσκάφη και κινητήρες με καθυστέρηση.

Για παράδειγμα, το 2024 η Lockheed παρέδωσε 110 αεροσκάφη. Όλα ήταν καθυστερημένα κατά μέσο όρο 238 ημέρες, έναντι 61 ημερών το 2023.

Ωστόσο, η πιο σημαντική παρατήρηση των επιθεωρητών είναι ότι «Το πρόγραμμα σχεδιάζει να μειώσει το εύρος του Block 4 ώστε να παραδίδει δυνατότητες στον μαχητή (πελάτες) με πιο προβλέψιμο ρυθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Στην πράξη σημαίνει πως μερικές από τις προγραμματισμένες δυνατότητες «κόβονται» ή μεταφέρονται αργότερα, προκειμένου να παραλάβουν οι πελάτες τα όπλα τους πιο σύντομα.

Το F-35 δεν είναι έτσι όπως το φαντάζονταν

Σύμφωνα όμως με τον Νταν Γκρέιζερ, διευθυντή προγράμματος του Κέντρου Στίμσον στις ΗΠΑ και βετεράνο των πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν οι υπεύθυνοι του προγράμματος παραιτούνται από προγραμματισμένες μαχητικές ικανότητες για τα αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει ο ίδιος το Block 4 στην πραγματικόητα είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2019 και παρουσιαζόταν ως η «φάση εκσυγχρονισμού» του προγράμματος. Στην πραγματικότητα, το Block 4 είναι απλώς συνέχεια της αρχικής διαδικασίας ανάπτυξης που ξεκίνησε πριν 24 χρόνια, δηλαδή από την αρχή.

«Οι υπεύθυνοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον βασικό σχεδιασμό του F-35 εντός του αρχικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος» αναφέρει σε ανάλυσή του στο Responsible Statecraft. «Αντί να κάνουν αυτή τη ντροπιαστική παραδοχή και να ζητήσουν περισσότερο χρόνο και χρήματα από το Κογκρέσο, [ώστε να το ολοκληρώσουν] αξιωματούχοι του Πενταγώνου ισχυρίστηκαν ότι η αρχική ανάπτυξη είχε ολοκληρωθεί (δεν είχε) και ότι προχωρούσαν στον «εκσυγχρονισμό». Στην πράξη, απλώς μετονόμασαν ένα μέρος της αρχικής ανάπτυξης με μια φανταχτερή ετικέτα» λέει.

Έτσι, όταν οι υπεύθυνοι του προγράμματος λένε ότι σκοπεύουν να «μειώσουν το εύρος του Block 4», ουσιαστικά λένε ότι το F-35 δεν θα διαθέτει όλες τις μαχητικές δυνατότητες που υποτίθεται ότι θα αποτελούσαν μέρος του αρχικού σχεδιασμού.

Οι δυνατότητες που βρίσκονταν στην κορυφή του «εύρους» του Block 4 περιελάμβαναν ορισμένες σχετικές με ηλεκτρονικό πόλεμο, οπλικά συστήματα, επικοινωνίες και ναυτιλία.

«Αυτές οι κορυφαίες δυνατότητες ήταν εκείνες για τις οποίες –υποτίθεται- άξιζε να πληρώσει ακριβά ο αμερικανικός φορολογούμενος» σημειώνει ο Γκρέιζερ. Ο αμερικανικός λαός πληρώνει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες ένα ασφάλιστρο για να αναπτυχθεί και να κατασκευαστεί το πιο εξελιγμένο μαχητικό κρούσης στην ιστορία» για το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι το χρειάζονταν με όλες τις προγραμματισμένες δυνατότητές του για να «διατηρήσουν ποιοτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών αντιπάλων».

Απέτυχε το εγχείρημα

Αλλά για τον ειδικό, η παραδοχή ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να παραδώσει τα αεροσκάφη που υποσχέθηκε ισοδυναμεί ουσιαστικά με παραδοχή ότι ολόκληρο το εγχείρημα είναι αποτυχία.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι βαθιές, πέρα από τα χρήματα που σπαταλήθηκαν το τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Δεκαεννέα χώρες είτε ήδη επιχειρούν με F-35 είτε πρόκειται σύντομα να τα επιχειρούν, αφού τα αγόρασαν από τις ΗΠΑ.

Αρκετές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ιταλία, συμμετείχαν στο πρόγραμμα πολύ πριν η Lockheed Martin κερδίσει το συμβόλαιο ανάπτυξης του F-35.

«Οι χώρες αυτές επένδυσαν σημαντικά, με την προσδοκία ότι θα παραλάμβαναν το πιο ικανό μαχητικό στην ιστορία. Όλες έχουν δει τα κόστη τους να αυξάνονται με τα χρόνια και τώρα διαπιστώνουν ότι τα αεροσκάφη δεν θα ανταποκριθούν ποτέ στο αφήγημα» τονίζει.

Διπλωματικές προεκτάσεις

Έτσι, πέρα από στρατιωτική αποτυχία, το F-35 ενδέχεται να αποδειχθεί και διπλωματική αποτυχία, προσθέτει ο Γκρέιζερ. Οι υποστηρικτές του F-35 στις ΗΠΑ πούλησαν το αεροσκάφος σε ηγέτες αυτών των χωρών με περίτεχνες παρουσιάσεις των μαχητικών ικανοτήτων που σχεδίαζαν να παραδώσουν. Υπήρξαν επίσης πρώιμες υποσχέσεις για «προσιτότητα» του προγράμματος, οι οποίες σήμερα φαίνονται κωμικές. Την επόμενη φορά που ένας Αμερικανός θα επιχειρήσει να πουλήσει στο εξωτερικό ένα «μεταμορφωτικό» οπλικό σύστημα, δεν θα πρέπει να εκπλαγεί αν ο υποψήφιος πελάτης επιδείξει σκεπτικισμό. Οι πελάτες του F-35 πλήρωσαν μια περιουσία πάνω από την αρχική τιμή και έλαβαν μόνο ένα κλάσμα όσων υποσχέθηκαν. Οι ΗΠΑ ίσως διαπιστώσουν ότι η αγορά για εξαγωγές όπλων συρρικνώνεται τα προσεχή χρόνια.

Όλα σε ένα δεν γίνεται

Ίσως το σημαντικότερο είναι που παρατηρεί ο Νταν Γκρέιζερ είναι ότι το F-35 δεν ήταν ποτέ δυνατό να φανεί αντάξιο των προσδοκιών, γιατί η ίδια του η σύλληψη ήταν βαθιά ελαττωματική.

«Το να προσπαθείς να φτιάξεις ένα αεροσκάφος που θα καλύπτει πολλαπλούς ρόλους και θα ικανοποιεί τις ανάγκες ακόμη και ενός μόνο κλάδου των ενόπλων δυνάμεων είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνο» λέει.

«Όταν επιχειρείς να φτιάξεις ένα και μοναδικό αεροσκάφος που θα καλύπτει πολλαπλές ανάγκες τουλάχιστον 15 διαφορετικών στρατών, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως παγκόσμιο πρόγραμμα «δημιουργίας θέσεων εργασίας» και ως πολιτικός πελατειακός μηχανισμός, καταλήγεις με ένα βάρος 2 τρισ. δολαρίων κρεμασμένο στον λαιμό σου» καταλήγει με απογοήτευση ο πρόεδρος του Κέντρου Στίμσον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Anti-Trump bump 16.10.25

Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;

Την ώρα που ο πρόεδρος της Αργεντινής αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και το κόμμα του, η αμερικανική χείρα βοηθείας μπορεί να τα κάνει χειρότερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φωτογραφία: Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση
16.10.25

Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει

Μόνο δύο θηλυκοί βόρειοι λευκοί ρινόκεροι έχουν απομείνει – αλλά κανένα από τα δύο δεν μπορεί να κυοφορήσει. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε παρένθετη μητέρα, αλλά το έμβρυο δεν έφτασε στην πλήρη ωρίμανση

Σύνταξη
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει αμέσως τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο