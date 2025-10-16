Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Να συντονίσουν τη δράση προκειμένου να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως αποφάσισαν οι επικεφαλής των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες (χωρίς ακόμα να είναι σαφές το περιεχόμενό τους) για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης και τη προσπάθεια συμψηφισμού ευθυνών που επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το 15λεπτο τετ-α-τετ που είχαν στο περιθώριο των δευτερολογιών των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξωτερική πολιτική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Χαρίτσης σε μια προσπάθεια να συντονίσουν τη δράση τους. Σύμφωνα δε με πληροφορίες στο «σχήμα» αυτό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ παρότι ο κ. Φάμελλος απουσίαζε από τις σημερινές ζυμώσεις.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σχετικός συντονισμός καθώς συνεργασία των κομμάτων αυτών είχε υπάρξει και κατά τη τελευταία πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε αλλά και για την Παλαιστίνη.