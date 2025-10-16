«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ως άγρυπνος φρουρός έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο – το σημείο όπου γεννήθηκαν τα περισσότερα διάσημα μωρά της Βρετανίας – στέκει από αυτή την εβδομάδα ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων. Απεικονίζει μια γυναίκα που μόλις γέννησε, ημίγυμνη, να κρατά στο ένα της χέρι ένα νεογέννητο μωρό, σε μια στιγμή τρυφερότητας και δύναμης ταυτόχρονα.

Το έργο, με τίτλο Mother Vérité, είναι δημιουργία της Βρετανίδας ψηφιακής γλύπτριας Rayvenn Shaleigha D’Clark, κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία μεταγεννητικής φροντίδας Frida, έπειτα από πρόταση του MTArt Agency. Σύμφωνα με τη CEO της Frida, Chelsea Hirschhorn, πρόκειται για ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα», μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η εμπειρία της γέννας ως ηρωική και καθολική.

«Θέλαμε να δείξουμε ότι η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της, όχι κάτι που πρέπει να κρύβεται ή να ωραιοποιείται»

«Ήταν μια βαθιά προσωπική και ευάλωτη εμπειρία»

Η D’Clark δημιούργησε το άγαλμα χρησιμοποιώντας τεχνικές lifecasting και τρισδιάστατης εκτύπωσης, προκειμένου να αποτυπώσει με ρεαλισμό τη φυσική πραγματικότητα του γυναικείου σώματος μετά τον τοκετό.

Για το τελικό αποτέλεσμα, σάρωσε τα σώματα οκτώ διαφορετικών γυναικών, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά από καθεμία ώστε να αποδώσει έναν οικουμενικό τύπο μητέρας. «Ήταν μια βαθιά προσωπική και ευάλωτη εμπειρία», λέει η καλλιτέχνις. «Ερχόμουν σε επαφή με γυναίκες που θήλαζαν, (σ.σ. οι οποίες ήταν) συχνά διστακτικές. Όμως τελικά ένιωσα πως ήταν μια πράξη τρυφερότητας, που με έκανε να καταλάβω πόσο θαυμαστά είναι τα γυναικεία σώματα και πόσο πολλή δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται ακόμη γύρω από αυτά».

Σε μια πόλη όπου μόλις το 4% των αγαλμάτων απεικονίζει γυναίκες, η παρουσία μιας γυναικείας μορφής σε μεταγεννητική φάση αποκτά βαρύνουσα συμβολική σημασία. «Θέλαμε να δείξουμε ότι η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της, όχι κάτι που πρέπει να κρύβεται ή να ωραιοποιείται», δηλώνει η Hirschhorn. «Αν τα αγάλματα είναι ένας τρόπος αφήγησης της συλλογικής ιστορίας, τότε αυτό είναι η δική μας εκδοχή μιας ιστορίας που δεν είχε ειπωθεί ποτέ».

«Κάθε μητέρα θα αναγνωρίσει τη διττότητα της μεταγεννητικής εμπειρίας — εκεί όπου η γυναίκα είναι εύθραυστη και πανίσχυρη ταυτόχρονα.»

Μετά την αποκάλυψή του έξω από το St Mary’s, το Mother Vérité θα εκτεθεί στην Portman Square στο πλαίσιο της Frieze London, πριν ταξιδέψει στο Art Basel Miami Beach, όπου θα παρουσιαστεί διεθνώς.

«Όπου κι αν σταθεί εκείνη», σημειώνει η Hirschhorn, «η συγκίνηση θα είναι μεγάλη. Κάθε μητέρα θα αναγνωρίσει τη διττότητα της μεταγεννητικής εμπειρίας — εκεί όπου η γυναίκα είναι εύθραυστη και πανίσχυρη ταυτόχρονα. Αλλά το πιο όμορφο είναι πως συγκινεί όλες τις γυναίκες, ακόμη κι εκείνες που δεν έχουν γίνει μητέρες. Γιατί στο τέλος, όλες μπορούμε να τιμήσουμε τη μητρότητα».

