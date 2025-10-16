magazin
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Woman 16 Οκτωβρίου 2025 | 15:34

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Spotlight

Ως άγρυπνος φρουρός έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο – το σημείο όπου γεννήθηκαν τα περισσότερα διάσημα μωρά της Βρετανίας – στέκει από αυτή την εβδομάδα ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων. Απεικονίζει μια γυναίκα που μόλις γέννησε, ημίγυμνη, να κρατά στο ένα της χέρι ένα νεογέννητο μωρό, σε μια στιγμή τρυφερότητας και δύναμης ταυτόχρονα.

Το έργο, με τίτλο Mother Vérité, είναι δημιουργία της Βρετανίδας ψηφιακής γλύπτριας Rayvenn Shaleigha D’Clark, κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία μεταγεννητικής φροντίδας Frida, έπειτα από πρόταση του MTArt Agency. Σύμφωνα με τη CEO της Frida, Chelsea Hirschhorn, πρόκειται για ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα», μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η εμπειρία της γέννας ως ηρωική και καθολική.

«Θέλαμε να δείξουμε ότι η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της, όχι κάτι που πρέπει να κρύβεται ή να ωραιοποιείται»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rayvenn Shaleigha D’Clark (@rayvenndclark_art)

«Ήταν μια βαθιά προσωπική και ευάλωτη εμπειρία»

Η D’Clark δημιούργησε το άγαλμα χρησιμοποιώντας τεχνικές lifecasting και τρισδιάστατης εκτύπωσης, προκειμένου να αποτυπώσει με ρεαλισμό τη φυσική πραγματικότητα του γυναικείου σώματος μετά τον τοκετό.

Για το τελικό αποτέλεσμα, σάρωσε τα σώματα οκτώ διαφορετικών γυναικών, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά από καθεμία ώστε να αποδώσει έναν οικουμενικό τύπο μητέρας. «Ήταν μια βαθιά προσωπική και ευάλωτη εμπειρία», λέει η καλλιτέχνις. «Ερχόμουν σε επαφή με γυναίκες που θήλαζαν, (σ.σ. οι οποίες ήταν) συχνά διστακτικές. Όμως τελικά ένιωσα πως ήταν μια πράξη τρυφερότητας, που με έκανε να καταλάβω πόσο θαυμαστά είναι τα γυναικεία σώματα και πόσο πολλή δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται ακόμη γύρω από αυτά».

Σε μια πόλη όπου μόλις το 4% των αγαλμάτων απεικονίζει γυναίκες, η παρουσία μιας γυναικείας μορφής σε μεταγεννητική φάση αποκτά βαρύνουσα συμβολική σημασία. «Θέλαμε να δείξουμε ότι η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της, όχι κάτι που πρέπει να κρύβεται ή να ωραιοποιείται», δηλώνει η Hirschhorn. «Αν τα αγάλματα είναι ένας τρόπος αφήγησης της συλλογικής ιστορίας, τότε αυτό είναι η δική μας εκδοχή μιας ιστορίας που δεν είχε ειπωθεί ποτέ».

«Κάθε μητέρα θα αναγνωρίσει τη διττότητα της μεταγεννητικής εμπειρίας — εκεί όπου η γυναίκα είναι εύθραυστη και πανίσχυρη ταυτόχρονα.»


Μετά την αποκάλυψή του έξω από το St Mary’s, το Mother Vérité θα εκτεθεί στην Portman Square στο πλαίσιο της Frieze London, πριν ταξιδέψει στο Art Basel Miami Beach, όπου θα παρουσιαστεί διεθνώς.

«Όπου κι αν σταθεί εκείνη», σημειώνει η Hirschhorn, «η συγκίνηση θα είναι μεγάλη. Κάθε μητέρα θα αναγνωρίσει τη διττότητα της μεταγεννητικής εμπειρίας — εκεί όπου η γυναίκα είναι εύθραυστη και πανίσχυρη ταυτόχρονα. Αλλά το πιο όμορφο είναι πως συγκινεί όλες τις γυναίκες, ακόμη κι εκείνες που δεν έχουν γίνει μητέρες. Γιατί στο τέλος, όλες μπορούμε να τιμήσουμε τη μητρότητα».

*Με πληροφορίες από: Harper’s Bazar, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ rayvenndclark_art

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας
«Που είναι όλοι αυτοί;» 15.10.25

«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Μια ριζοσπαστική και απογοητευτική απάντηση στο Παράδοξο του Φέρμι δίνει ο αστροφυσικός Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ και οι εξωγήινοι δεν είναι πια και πολύ εντυπωσιακοί...

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για τους Τόμαχοκ; 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 16.10.25

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
