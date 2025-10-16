Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Εντοπίστηκε οβίδα του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου
Η αυτοψία έδειξε ότι είναι στρατιωτικό υλικό και η υπόθεση ανατέθηκε στους ερευνητές του στρατού που θα περισυνελλέξουν και θα αξιολογήσουν την οβίδα
Οβίδα του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Χαψα και Μανδηλαρά στη Θέρμη.
Η οβίδα εντοπίστηκε από αρχαιολόγους που έκαναν ανασκαφές στο σημείο για τον εντοπισμό και τη διάσωση ευρημάτων αρχαιολογικής σημασίας.
Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.
Η αυτοψία έδειξε ότι είναι στρατιωτικό υλικό και η υπόθεση ανατέθηκε στους ερευνητές του στρατού που θα περισυνελλέξουν και θα αξιολογήσουν το εύρημα.
Κεντρική φωτογραφία: Αρχείου
