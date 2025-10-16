Πρέβεζα: Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες - Από την έκρηξη σημειώθηκε μικρές ζημιές στο διαμέρισμα
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Πρέβεζα, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε γκαζάκι μέσα σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ηλέκτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Στο νοσοκομείο
Επίσης όπως έγινε γνωστό ο ένοικος του διαμερίσματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
