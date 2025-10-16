Κιλκίς: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τον 35χρονο σε ξενοδοχείο
Ο δράστης πυροβόλησε τον 35χρονο από τη Σιέρα Λεόνα μετά από καβγά που είχαν οι δυο τους έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους στο Κιλκίς
- Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει
- Όταν η Χούντα κάθησε στο εδώλιο για το Πολυτεχνείο
- Συννεφιά με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές - Πού θα έχει καταιγίδες
- Σπάνιες γαίες: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για τους Μολάους με πρόσθετες γεωτρήσεις
Τριανταπεντάχρονος από τη Σιέρα Λεόνε είναι το θύμα της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες το βράδυ, έξω από ξενοδοχείο σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς.
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου που φέρεται να είναι αλλοδαπός.
Υπέκυψε στα τραύματά του
Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.
- Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
- Κιλκίς: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τον 35χρονο σε ξενοδοχείο
- Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε και «εξαφάνισε» τον Σορτς μετά το ΣΕΦ (vids)
- Η Δημοτική Αστυνομία που διασώζει ζώα και «παλεύει» για την ευζωία τους
- Πανεπιστήμιο Κρήτης: Υπό κατάληψη η πρυτανεία ενάντια στις διαγραφές φοιτητών και τη συνεργασία με ισραηλινό ίδρυμα
- Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις