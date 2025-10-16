Τριανταπεντάχρονος από τη Σιέρα Λεόνε είναι το θύμα της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες το βράδυ, έξω από ξενοδοχείο σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου που φέρεται να είναι αλλοδαπός.

Υπέκυψε στα τραύματά του

Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.