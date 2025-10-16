Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η ευφυΐα ενός έθνους δεν μετριέται μόνο με λόγια, αλλά και με δεδομένα που αποκαλύπτουν πώς η γνώση, η εκπαίδευση και η επιστήμη διαμορφώνουν τη συλλογική ταυτότητα ενός λαού. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της πλατφόρμας Trading Platforms, που βασίζεται στις πιο πρόσφατες διεθνείς μετρήσεις PISA του ΟΟΣΑ για 77 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με τον υψηλότερο μέσο δείκτη νοημοσύνης, κατακτώντας την δέκατη θέση με μέσο IQ 100,07.

Η θέση αυτή αποτυπώνει μια ισορροπία ανάμεσα στη διανοητική ικανότητα των πολιτών, στα αποτελέσματα της σχολικής εκπαίδευσης και στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης ανά κάτοικο.

Η συνολική κατάταξη δείχνει πως η Ισπανία είναι πλέον η πιο ευφυής χώρα της Ευρώπης, με μέσο όρο IQ 102,3 και υψηλές επιδόσεις τόσο στις εξετάσεις PISA όσο και στην επιστημονική δημοσίευση ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η Εσθονία ξεχωρίζει για τους μαθητές της ηλικίας 15 ετών, οι οποίοι κατέγραψαν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην αξιολόγηση PISA του 2022 με 516 βαθμούς, ενώ η Ελβετία, χάρη στη σταθερή παραγωγή επιστημονικών άρθρων και τα υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης, αναδεικνύεται ως η τρίτη πιο ευφυής χώρα του κόσμου μετά το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο των χωρών της Δύσης, ξεπερνώντας την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στη Φινλανδία και το Βέλγιο, χώρες με μακρά εκπαιδευτική παράδοση. Αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις —όπως την ανισότητα στις σχολικές υποδομές και τη διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό—, οι αριθμοί αποδεικνύουν πως οι Έλληνες διατηρούν υψηλό επίπεδο νοητικής ικανότητας. Ο συνδυασμός γνώσης, προσαρμοστικότητας και επιστημονικού δυναμισμού φαίνεται να κρατά τη χώρα σε μία αξιοπρεπή θέση σε έναν πίνακα που μετρά το ταλέντο και την πνευματική ανάπτυξη της εποχής.

Η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Η Ελλάδα, με μέσο IQ περίπου 100,07, διατηρεί μια σταθερή και αξιοσημείωτη θέση στα Βαλκάνια. Η Σλοβενία ηγείται στην περιοχή με μέσο IQ περίπου 102,2, ενώ η Σερβία καταγράφει ένα IQ κοντά στο 101. Χώρες όπως η Κροατία, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο και η Βουλγαρία εμφανίζουν κάπως χαμηλότερα επίπεδα νοημοσύνης, γύρω στα 99 με 98.

Στις διεθνείς εκπαιδευτικές δοκιμές PISA του 2022, τα βαλκανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρουσίασαν μέσες έως κάτω του μέσου όρου βαθμολογίες, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση των νέων στην περιοχή. Η Ελλάδα σημείωσε περίπου 430 πόντους, κοντά στον μέσο όρο των βαλκανικών χωρών, ενώ η Σερβία κατέγραψε λίγο καλύτερα αποτελέσματα.

Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα παραμένει δυναμική στην επιστημονική παραγωγή, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό υποδηλώνει μια ενεργή ερευνητική κοινότητα που αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό τα εκπαιδευτικά εμπόδια και στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Σε έναν περιφερειακό χάρτη που συνυπολογίζει IQ, εκπαιδευτική επίδοση και έρευνα, η Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο που διατηρεί και καλλιεργεί την ευφυΐα, ενισχύοντας τη θέση της εντός της Ευρώπης αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής ζώνης.

Η επιστήμη και η εκπαίδευση παραμένουν, όπως φαίνεται, ισχυρά θεμέλια της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, που υπενθυμίζουν ότι η ευφυΐα ενός έθνους δεν εξαντλείται στα νούμερα, αλλά καθρεφτίζει την πνευματική του συνέπεια και τη διαχρονική του πίστη στη μά