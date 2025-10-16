newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Η ευφυΐα ενός έθνους δεν μετριέται μόνο με λόγια, αλλά και με δεδομένα που αποκαλύπτουν πώς η γνώση, η εκπαίδευση και η επιστήμη διαμορφώνουν τη συλλογική ταυτότητα ενός λαού. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της πλατφόρμας Trading Platforms, που βασίζεται στις πιο πρόσφατες διεθνείς μετρήσεις PISA του ΟΟΣΑ για 77 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με τον υψηλότερο μέσο δείκτη νοημοσύνης, κατακτώντας την δέκατη θέση με μέσο IQ 100,07.
Η θέση αυτή αποτυπώνει μια ισορροπία ανάμεσα στη διανοητική ικανότητα των πολιτών, στα αποτελέσματα της σχολικής εκπαίδευσης και στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης ανά κάτοικο.

Η συνολική κατάταξη δείχνει πως η Ισπανία είναι πλέον η πιο ευφυής χώρα της Ευρώπης, με μέσο όρο IQ 102,3 και υψηλές επιδόσεις τόσο στις εξετάσεις PISA όσο και στην επιστημονική δημοσίευση ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η Εσθονία ξεχωρίζει για τους μαθητές της ηλικίας 15 ετών, οι οποίοι κατέγραψαν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην αξιολόγηση PISA του 2022 με 516 βαθμούς, ενώ η Ελβετία, χάρη στη σταθερή παραγωγή επιστημονικών άρθρων και τα υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης, αναδεικνύεται ως η τρίτη πιο ευφυής χώρα του κόσμου μετά το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο των χωρών της Δύσης, ξεπερνώντας την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στη Φινλανδία και το Βέλγιο, χώρες με μακρά εκπαιδευτική παράδοση. Αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις —όπως την ανισότητα στις σχολικές υποδομές και τη διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό—, οι αριθμοί αποδεικνύουν πως οι Έλληνες διατηρούν υψηλό επίπεδο νοητικής ικανότητας. Ο συνδυασμός γνώσης, προσαρμοστικότητας και επιστημονικού δυναμισμού φαίνεται να κρατά τη χώρα σε μία αξιοπρεπή θέση σε έναν πίνακα που μετρά το ταλέντο και την πνευματική ανάπτυξη της εποχής.

Η θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Η Ελλάδα, με μέσο IQ περίπου 100,07, διατηρεί μια σταθερή και αξιοσημείωτη θέση στα Βαλκάνια. Η Σλοβενία ηγείται στην περιοχή με μέσο IQ περίπου 102,2, ενώ η Σερβία καταγράφει ένα IQ κοντά στο 101. Χώρες όπως η Κροατία, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο και η Βουλγαρία εμφανίζουν κάπως χαμηλότερα επίπεδα νοημοσύνης, γύρω στα 99 με 98.

Στις διεθνείς εκπαιδευτικές δοκιμές PISA του 2022, τα βαλκανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρουσίασαν μέσες έως κάτω του μέσου όρου βαθμολογίες, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση των νέων στην περιοχή. Η Ελλάδα σημείωσε περίπου 430 πόντους, κοντά στον μέσο όρο των βαλκανικών χωρών, ενώ η Σερβία κατέγραψε λίγο καλύτερα αποτελέσματα.

Παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα παραμένει δυναμική στην επιστημονική παραγωγή, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό υποδηλώνει μια ενεργή ερευνητική κοινότητα που αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό τα εκπαιδευτικά εμπόδια και στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Σε έναν περιφερειακό χάρτη που συνυπολογίζει IQ, εκπαιδευτική επίδοση και έρευνα, η Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο που διατηρεί και καλλιεργεί την ευφυΐα, ενισχύοντας τη θέση της εντός της Ευρώπης αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής ζώνης.
Η επιστήμη και η εκπαίδευση παραμένουν, όπως φαίνεται, ισχυρά θεμέλια της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, που υπενθυμίζουν ότι η ευφυΐα ενός έθνους δεν εξαντλείται στα νούμερα, αλλά καθρεφτίζει την πνευματική του συνέπεια και τη διαχρονική του πίστη στη μά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Επικαιρότητα
ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 15.10.25

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί από φίλοι πλέον αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα στο κάμπινγκ - Συγκλονισμένοι δηλώνουν όσοι γνωρίζουν τους 22χρονους στην Καλλιθέα όπου έμεναν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο