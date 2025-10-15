Δυο άνδρες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου για φόνους εκτελέστηκαν χθες Τρίτη στις ΗΠΑ, στη Φλόριντα και στο Μιζούρι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Matt Mills McKnight, επάνω, θάλαμος εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση σε φυλακή των ΗΠΑ).

Οι δυο εκτελέσεις, με τη χρήση θανάσιμων ενέσιμων χημικών ουσιών, αυξάνουν σε 37 τον αριθμό των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, που έφθασε έτσι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, όταν είχαν γίνει 39.

Ο ένας από τους δύο εκτελεσθέντες θανατοποινίτες επέμενε μέχρι τέλους πως είναι αθώος

Προβλέπεται να γίνουν άλλες δύο αυτήν την εβδομάδα, στον Μισισιπή (νότια) εντός της ημέρας και στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά) μεθαύριο Παρασκευή, από τις οκτώ που είναι προγραμματισμένες ως την 31η Δεκεμβρίου.

Στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ο Σάμιουελ Σμίδερς, 72 ετών, εκτελέστηκε για τον φόνο το 1996 δυο ιερόδουλων. Τα θύματα, η Κρίστι Κάουαν και η Ντενίς Ρόουτς, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλίστηκαν. Τα πτώματά τους βρέθηκαν σε ιδιοκτησία όπου εκτελούσε κηπουρικές εργασίες.

Στο Μιζούρι (κεντρικά), ο Λανς Σόκλι, 48 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ για τον φόνο το 2005 αστυνομικού, του Καρλ Γκρέιαμ. Επέμενε ως το τέλος πως είναι αθώος.

Ο αστυνομικός, ο οποίος ερευνούσε φονικό τροχαίο αποδοθέν στον κατηγορούμενο έναν χρόνο νωρίτερα, βρέθηκε δολοφονημένος με πυροβόλο όπλο μπροστά στο σπίτι του.

Ο Λανς Σόκλι καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών παρότι δεν υπήρχε αδιάσειστο αποδεικτικό υλικό, σύμφωνα με την υπεράσπιση, και παρότι το σώμα ενόρκων δεν κατέληξε ομόφωνα σε ετυμηγορία για την ποινή.

Χωρίς ομόφωνη απόφαση

Ωστόσο το Μιζούρι είναι από τις λιγοστές αμερικανικές πολιτείες όπου η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται ακόμη και χωρίς ομόφωνη απόφαση των ενόρκων.

Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, οι 31, έγιναν με ένεση θανάσιμων χημικών ουσιών.

Τέσσερις έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδος εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αλαμπάμα (νότια) το 2004.

Αλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Αλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

